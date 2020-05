El alcalde de Granada pide al Gobierno los "datos reales" por los que la ciudad no pasa de fase

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha pedido "transparencia absoluta" al Gobierno en relación con las razones por las que la ciudad de la Alhambra, y su provincia, no han pasado a la fase 1 del plan de desescalada por la crisis del coronavirus, así como conocer los "datos reales" en los que se ha basado esta decisión.En este sentido, el alcalde ha recordado públicamente al ministro de Salud, Salvador Illa, que “el pasar de un intervalo con un margen de una semana de diferencia después de esta temporada implica que las empresas, los autónomos o las pymes que pagan sus cuotas a final de mes puedan llegar a un punto de no retorno y a tener que cerrar la persiana definitivamente, simplemente porque hemos estado cinco días cumpliendo los indicadores y sin poder pasar a la siguiente fase”.El primer edil ha anunciado además, durante el encuentro informativo on line mantenido esta mañana, la creación de tres ámbitos de trabajo, propiciados por el Ayuntamiento con el fin de lograr “la implicación de todos los agentes sociales y políticos para, con lealtad y sentido de responsabilidad, hacer aportaciones y dar pasos para sacar la ciudad adelante”.En este sentido, el alcalde ha reiterado al Gobierno su exigencia de “transparencia absoluta en la publicación de todos los indicadores que hacen que se tome una determinada decisión”, especialmente “cuando está en juego la propia reputación de las ciudades, y sobre todo cuando son ciudades turísticas como Granada”. Así, ha recordado que Granada cuenta con “un sistema sanitario muy preparado y capaz que no se ha visto forzado hasta el límite” y que, por tanto, “nos gustaría conocer cuáles son los datos reales que hacen que se decida que una ciudad y no otra pase o no pase de fase, así nos daría tranquilidad a todos los alcaldes para saber cuál es el estado real de la situación”.Por último, el primer edil ha asegurado “no entender por qué si en todo el resto España o en buena parte de las comunidades autónomas se ha aplicado la filosofía de los distritos sanitarios, en Granada, en Málaga, en Andalucía, no se ha aplicado, dado que “no es lo mismo pintar el mapa de toda una provincia como que no ha pasado de fase a que hubiesen sido solamente un distrito sanitario el que no lo ha conseguido”.

“Entiendo que la publicación con transparencia, la discriminación de la no aplicación de los distritos sanitarios o el negarse a que se pase de fase inmediatamente a que se cumplan los indicadores son interrogantes que no hablan bien de la estrategia que está llevando el Gobierno”, ha concluido.