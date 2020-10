El alcalde de Granada apoyará "sin fisuras" nuevas restricciones, pero "sin medidas mágicas"

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha mostrado hoy su apoyo a todas las medidas que tome Salud y Sanidad para frenar la segunda ola de coronavirus en la ciudad. Lo ha hecho a preguntas de los periodistas mientras se esperan las nuevas decisiones de la Junta para Andalucía y Granada y del Ministerio para toda España.

Sobre las posibles nuevas medidas que se anuncien entre hoy y mañana, ha pedido "la máxima comprensión, el máximo respeto. "Defenderé lo que las autoridades sanitarias entiendan que es lo mejor para Granada. Cualquier medida adecuada yo la defenderé, pero los gobernantes no tenemos que ser librepensadores y poner medidas al margen. Si Sanidad estima una u otra medida, yo como alcalde lo apoyaré sin fisuras porque será lo mejor, pero sin medidas mágicas. Yo lo apoyaré y colaboraremos en todo".

Salvador ha dicho que "no van a ser decisiones exclusivas para Granada o Andalucía y que son decisiones y medidas complementarias para ir paliando el problema que tenemos porque la sanidad tiene que seguir estando preparada para dar respuesta a las necesidades de la población". Y ha lanzado un mensaje a la ciudadanía: "Prudencia, máxima colaboración con las directrices sanitarias para rebajar esas tasas y que los hospitales sigan prestando su servicio".

"Sabíamos que iba a ser un otoño complicado, y tiene una lectura positiva, en todo momento se actúa con protocolos, planes previstos, recursos contemplados, y demuestra dentro de lo que cabe que la sanidad está gobernando el proceso dentro del crecimiento de casos no solo en Granada sino en Andalucía, España y Europa", ha dicho el alcalde, que ha roto una lanza "en favor de la sanidad pública" y ha dicho que hay que rebajar el "estrés diario importante" con el que trabajan los sanitarios, a pesar del cual siguen con "sacrificio y rigor y dando la tranquilidad de que estamos en las mejores manos".

Según Salvador, los ciudadanos "tienen que aportar un plus, tener hábitos prevencionistas, evitar contraer contagios o dificultarlo, para lo que hay que tomar todas las medidas y aplicarlas en este momento complicado". Y ha recomendado que se mantenga la mascarilla en los bares y restaurantes, que se reduzcan al máximo las actividades colectivas y que se mantengan las distancias con personas no convivientes habituales, que adecuemos nuestros hábitos para no propagar el virus y ayudar a la sanidad pública a que pueda ayudarnos a nosotros".