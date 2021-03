El alcalde de Granada, sobre su futuro en Cs o el PP: "Pregúntele a Rappel. No voy a entrar en juegos internos"

El alcalde de Granada, Luis Salvador, está en el punto de mira por conocer su futuro político tras la crisis nacional en Cs y la salida de compañeros de partido hacia el PP. ¿Será el siguiente? Hoy se le ha vuelto a preguntar si próximamente o para las próximas elecciones estará en el PP o en Cs y la respuesta ha sido: "Pregúntele a Rappel. No lo se pero ni yo ni nadie. A nadie se le pregunta si se volverá a presentar de aquí a do años entre otras cosas porque los candidatos los ponen los partidos poco antes. No le contesto ahora no porque tenga que ocultar algo sino porque no contestaría jamás. Dos años es un tiempo muy largo en política".

Salvador sí ha dicho que a día de hoy trabaja por "contribuir como alcalde y desde Cs al mejor futuro de Granada, Andalucía y España". "Yo tengo que responder con la responsabilidad de alcalde de Granada" y ahora tengo un "proyecto a cuatro años y no voy a entrar en juegos internos. En este momento el gobierno está cohesionado y seguirá 4 años. No podemos permitirnos más tonterías".

Pero este posible traslado de políticos de Cs al PP, que ya ha hecho Fran Hervías, puede afectar a más concejales de su partido, no solo a él. Y sobre esto ha dicho que "no alteraría nada", que en Granada hay un "equipo de gobierno cohesionado" y que "cualquier variación individual no afectaría" como ya ha pasado en otros mandatos anteriores.

Lo que sí tiene claro es que "cada uno responde con uno", preguntado por la decisión de Hervías de pasarse al PP y animar a otros cargos de Cs a hacer lo mismo.

"Sí vaticino que seguirá habiendo cohesión en el trabajo con reconocimiento y seguridad tanto en el Ayuntamiento como en la Junta", ha dicho, asegurando que "no hay ninguna tensión global negativa".

Salvador ha dicho que ejerce de alcalde y para eso tiene una "visión más institucional que de partido" y ha elogiado a su partido, Cs: "Estoy orgulloso de su proyecto político liberal progresista que da respuesta sin polarizar ya que el PP niega en una parte lo social y el PSOE la parte liberal económica. Siempre Cs se ha mostrado abierto a acuerdos".

Respecto a Arrimadas, considera que no tiene que dimitir al frente de Cs porque sigue siendo el principal valor político de Cs. Otra cosa es que haya que "hacer un análisis profundo y tomar medidas que corrijan para tranquilizar a la población pero no entiendo que tenga que dimitir".