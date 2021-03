Un sector de Cs en Granada respalda el fichaje de Hervías por el PP

De momento tranquilidad. La salida de Fran Hervías de Cs en dirección al PP pisando la alfombra roja desplegada por Teodoro García Egea, secretario general del PP, no tendrá consecuencias inmediatas en el Ayuntamiento de Granada. De momento, porque el concejal Manuel Olivares, íntimo de Hervías y además jefe de campaña del exsecretario de Organización de Cs en las últimas elecciones generales, cuando se presentó por Granada, ya ha dejado claro su apoyo cerrado a la decisión de Hervías. Y a este apoyo se une el parlamentario andaluz Raúl Fernández.

Hervías ha hecho un llamamiento a los dirigentes de Cs para que crucen a la acera popular, y tanto Olivares como Fernández podrían valorarlo, aunque no con efectos inmediatos. Olivares, concejal de Comercio y Empleo, ya trabaja codo con codo con los populares dentro del bipartido que gobierna la ciudad y tiene una acreditada sintonía con otros ediles populares como César Díaz o Luis González. Así que este tránsito que ya ha completado Hervías no está descartado, pero no es algo que tengan que hacer de manera urgente.

Pero tanto Olivares como Fernández sí han dejado claro su profundo malestar por el volantazo de la presidenta de Cs hacia el PSOE, lo que ha llevado a Hervías a declarar que Arrimadas es una "muleta" del sanchismo y que el PP "es el único espacio posible para frenar a los socialistas". En cuanto al resto de concejales de Cs, Jesús Huertas sí está en plena sintonía con el alcalde y Lucía Garrido, concejal de Cultura, podría ser una incógnita aunque ya ha transmitido que no moverá ficha en un escenario que, de todas maneras, cambia de un día para otro.

Pero la cornada en Cs tiene más trayectorias y en una de ellas se encuentra Luis Salvador entre rumores de su fichaje por el PP que comenzaron hace meses. “Hay noticias que no son correctas de que estoy negociando mi salida al PP, nada puede ser más falso, me he encontrado de forma notoria con el consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, pero para tratar temas de Granada, en absoluto para tratar mi salida de este proyecto”, zanjó ayer el alcalde. Y en cuanto a la salida de mandos de Cs al PP, Salvador recalcó que en Andalucía y en Granada “hay estabilidad absoluta”.

A nivel regional, en caso de que decidiera no agotar los cuatro años como alcalde en las arenas movedizas del Ayuntamiento y con amenazas por todos lados como el 2+2 de Sebastián Pérez, también se ha especulado con una Viceconsejería, aunque el puesto de senador autonómico de Cs ha quedado desierto con la salida de Hervías y podría ser otra salida para el alcalde, que en Andalucía sí podría hacer valer el férreo binomio entre Juan Marín y Juanma Moreno y que el líder de Cs, otra íntimo enemigo del alcalde, ha salido reforzado en la crisis que comenzó en Murcia pero que ha acabado en 'patinazo' nacional de los naranjas.

De hecho, la Alcaldía de Luis Salvador fue negociada directamente por Hervías y García Egea y el exsecretario de Organización de Cs no quiere ver ni en pintura a Salvador. En los últimos meses, pese a que Salvador fue reelegido coordinador provincial de Cs, Hervías y Fernández han mantenido estrechos contactos con los diferentes dirigentes de los municipios de la provincia, que en muchos casos fueron reclutados por ambos ya que Fernández fue hace hasta finales del año pasado el secretario de Organización.

En principio estos contactos estaban planteados de cara a mantener el control del partido frente a Juan Marín, aunque los vínculos siguen ahí pero en un escenario diferentes en el que hay un efecto llamada' para que dirigentes de Cs cambian el naranja por el azul.