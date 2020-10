El alcalde de Granada, sobre las nuevas restricciones a los universitarios: "Son un toque de atención para respetar las normas"

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha dicho, tras conocer las nuevas restricciones a los universitarios impuestas por la Junta de Andalucía, que cierra las clases presenciales 15 días y pone toque de queda en colegios mayores, son un "toque de atención" a los jóvenes tras haberse detectado un aumento de casos en las últimas semanas en la capital.

La ciudad se libra por ahora del confinamiento y tampoco se han tomado medidas para los locales de ocio nocturno, previstas por el alcalde esta misma mañana en una entrevista radiofónica. Según ha explicado Salvador, "se había comunicado esa posibilidad" pero a dicho que los hosteleros ya están muy castigados y que han realizado "inversiones importantes" y soportan restricciones, por lo que parece que ha primado no perjudicar más a este sector y mantener el empleo y la economía, por ahora. "No hay que culpabilizarlos a ellos", ha dicho el alcalde, que sí ha dicho que habrá que actuar "con contundencia" en los locales que no cumplan las normas.

"Granada no tiene unos datos para cerrar pero sí es un toque de atención a respetar las normas", ha dicho el alcalde, que ha reconocido que este puente se ha dado el "cóctel perfecto" en la ciudad entre la llegada de universitarios y el turismo.

Salvador ha dicho que "no hay que criminalizar" a los universitarios. Aunque la Junta sí los ha situado como el foco del problema en Granada en la actualidad, como ha repetido hoy varias veces el consejero Elías Bendodo, hablando de que se había localizado el problema de Granada.

Pero el alcalde sí ha insistido en que "para mantener las libertades hay que respetar las normas y esto será un toque de atención" del que hay que aprender.

Salvador ha dicho que las medidas anunciadas hoy por la Junta se analizarán mañana en la Junta Local de Seguridad con Universidad y Federación de Hostelería y que harán un "análisis colectivo" aunque no está en la agenda tomar medidas complementarias por parte del Ayuntamiento.

"No vamos a tomar medidas por encima de las que hay pero está claro que es conjunto de todos los ciudadanos, entre todos, volver a los datos de antes. Este toque de atención hay que utilizarlo para bien y no tirar por tierra lo que se ha conseguido", ha dicho Salvador.