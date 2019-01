Se alquila el Crucero del Hospital Real

También figura el coste del alquiler de la Capilla Neomudéjar del Colegio Máximo , sede de las facultades de Odontología y Documentación y Comunicación,. Se establece el mismo precio que en años anteriores, de 770 a 1.160 euros, aunque este año la novedad es que el espacio permanece cerrado a la espera de la rehabilitación de las cubiertas, obras para las que se han destinado 800.000 euros y que obedecen a la necesidad de la UGR de cuidar su patrimonio. En este caso, la Capilla cuenta con la protección que le otorga estar catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).Este año también se cobrará por el uso de las zonas exteriores de los centros universitarios. Se establece una tarifa de 750 euros, mientras que el alquiler del espacio de los campus va de los 750 a los 1.000 euros, en función de si hay ocupación de la vía o no.

Pistas de pádel, de tenis, campo de fútbol...

Las instalaciones deportivas de la Universidad de Granada también puede ser alquiladas. Según las tarifas que aparecen en los presupuestos, los precios varían en función de si se es miembro de la comunidad universitaria o no. En Cartuja y Fuentenueva, el precio de la hora de campo de césped artificial va de los 25 a los 83,50 euros, en función de si es el de fútbol 7 o el de fútbol 11 y la luz. El pabellón cuesta 16 euros sin luz la hora para universitarios, el campo de rubgy 134 para los no universitarios o la de pádel 10 (con luz y para no universitarios). En Ciencias del Deporte, una hora de pista de tenis cuesta entre 5 y 8 euros, mientras que una calle de la piscina va entre los 25 y 30 euros.