Las amistades peligrosas de la trama Koldo en Andalucía

Hace más de un año que el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, recién elegido secretario general del PSOE de Granada, está en el punto de mira de sus adversarios políticos por su relación personal y profesional con el directivo de una empresa constructora señalada como una de las posibles beneficiarias de supuestos amaños en la adjudicación de obras del Gobierno de España a través de la trama Koldo, como se conoce popularmente al caso judicial en el que se investiga también al exministro José Luis Ábalos y que acaba de implicar al dirigente socialista Santos Cerdán.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado el pasado 5 de junio al juez del Tribunal Supremo y que contiene los audios y el contenido de los mensajes de algunos de los investigados, supone un punto de inflexión para el caso, ya que deja muy a las claras los presuntos amaños y mordidas entre empresas y dirigentes gubernamentales y socialistas. Un terremoto político que ha dejado al descubierto la cara más oscura del poderoso secretario de Organización del partido, que desde Ferraz ha dirigido la estructura territorial del PSOE.

Pedro Fernández no aparece en ninguna de las 490 páginas de ese informe, que además despeja una de las dudas que más alimentaban las sospechas hacia al socialista hasta ese momento, el nexo que unió al directivo empresarial de Baza Antonio Fernández Menéndez, conocido como Toño, con Koldo García y otros investigados en el caso. El dirigente socialista siempre ha admitido que este hombre es amigo personal suyo y además se lo llevó a Sevilla como cargo de confianza en la Delegación del Gobierno, pero la Guardia Civil no hace alusión alguna a ese vínculo y establece de forma clara que quien presenta a Toño y Koldo es un antiguo directivo de Acciona, cuñado del primero, que ya llevaba años en relaciones con el exasesor del ministro por sus negocios en Navarra.

Por ese lado el informe es muy positivo para el dirigente socialista granadino, que ha exigido a la oposición que deje de hacer especulaciones infundadas. El problema para él es que todas esas últimas revelaciones ponen en evidencia el modo de conducirse en los negocios de su amigo y antiguo asesor en la Delegación. También establece la UCO el periodo en el que Toño y su hermano Daniel estuvieron en contacto con Koldo García para pedirle ayuda en la adjudicación de obras y es coincidente en el tiempo con el año y medio que el ingeniero estuvo trabajando a las órdenes de Pedro Fernández en Sevilla.

Antecedentes sobre el caso

Las noticias que habían llegado hasta ahora de la investigación de la UCO señalaban a una empresa de Baza, Áridos Anfersa, por haber contratado y pagado más de 13.000 euros en concepto de nómina a la esposa de Koldo García. También aparecía en los informes el nombre de un ejecutivo apoderado y administrador de varias constructoras, de Baza igualmente, Antonio Fernández Menéndez, Toño, y el de su hermano Daniel. Estos fueron señalados en un primer momento por aparecer en conversaciones telefónicas vía Whatsapp con Koldo García y con otro presunto implicado en la trama que era guardia civil. El antiguo asesor de Ábalos se quejaba ante el bastetano de que su hermano había sido demasiado explícito sobre los negocios que mantenían: "Por el whatsapp yo no quiero nada con mi número. Hablamos tú y yo y lo hacemos como lo sabemos hacer, ¿vale?".

El año pasado se supo que el día en que estalló la Operación Delorme (cuando fue detenido Koldo) la Guardia Civil también se incautó del teléfono de Toño, ubicado aquel día en Guadix.

Todo esto se aderezaba con una reunión mantenida en el Parador de Granada entre José Luis Ábalos, Koldo y el empresario granadino en julio de 2021, la noche antes de la investidura del alcalde socialista Paco Cuenca y pocos días antes de la repentina destitución del ministro.

"Yo soy su amigo"

Todo este cúmulo de datos llevaron al PP a pedir la comparecencia de Pedro Fernández en la comisión de investigación sobre este caso que se lleva en el Senado. La declaración, a pocos días de celebrarse el congreso provincial del PSOE donde iba a ser ratificado como secretario general, fue muy tensa, con momentos en los que hubo que hacer pausas para calmar los ánimos. Después de muchas preguntas sobre su relación con Toño, el directivo señalado por la UCO, el dirigente socialista reiteró para zanjar: “Le estoy reconociendo que yo soy su amigo, que conozco a Antonio de toda la vida”. También explicó que tras ser nombrado delegado del Gobierno en Andalucía en marzo de 2021 llevó al ingeniero a trabajar con él como cargo de confianza por su experiencia en obras e infraestructuras. Admitió que tras su marcha, “por motivo personales”, ese puesto está cubierto por un funcionario.

La senadora del PP que lo interpeló, también de Granada, Inmaculada Hernández, le preguntó también por sus vínculos con el empresario y la adjudicación de obras en los tiempos en que Pedro Fernández fue alcalde de Baza, delegado de Obras Públicas de la Junta y diputado de Contratación de la Diputación Provincial de Granada. Admitió que se le dieron obras a las empresas de Toño, pero como a otras muchas más y defendió de forma vehemente la legalidad de las mesas de contratación en esas instituciones. También negó haber asistido a la cena del Parador de Granada.

También el propio directivo Antonio Fernández compareció en el Senado y defendió su contratación en la Delegación del Gobierno por su "capacitación técnica y conocimiento dle mundo de las infraestructuras". Explicó que dimitió del cargo público por "razones estrictamente personales" y luego volvió a la empresa Obras Públicas y Regadíos, de la que ha sido delegado de la zona Sur.

Antonio Fernández Menéndez, directivo de Obras Públicas y Regadíos, durante su comparecencia en el Senado por la trama Koldo / Senado de España

El nuevo informe de la UCO despeja muchas de las sospechas que PP y Vox le expusieron aquel día del Senado, porque no hay registro alguno de su intervención. Otra cosa es que políticamente, el socialista tenga y haya admitido una amistad demasiado peligrosa en tiempos en los que su partido anda muy revuelto por la desconfianza externa y también interna. A las pocas horas de conocerse los detalles de este documento judicial, el delegado del Gobierno difundió una breve nota: “Lamento profundamente los hechos que se están conociendo y me sumo a las disculpas expresadas por el presidente del Gobierno. Este tipo de conductas, de confirmarse, son inaceptables y deben investigarse hasta el final. Quiero dejar claro de manera rotunda que no tengo ninguna vinculación con cualquier actividad al margen de la ley”. También pidió al PP que no haga “juicios paralelos basados en especulaciones o en suposiciones”. Solo mencionó a ese partido, pero es evidente que su petición es general y abarca a quienes desde sus propias filas ya exponen sus dudas en privado.