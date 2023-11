Reyes Católicos continúa su transformación: más joyerías de lujo y apartamentos turísticos en La Villa

La calle Reyes Católicos de Granada está en plena revitalización por los nuevos proyectos que incluye entre comercios y negocios turísticos de hospedaje. Si la calle, junto al mismo Ayuntamiento y eje principal de la ciudad, está ya en la ruta de la fast food con la apertura de restaurantes de comida rápida entre Puerta Real, esta calle y Gran Vía, ahora se suman nuevos proyectos. Y uno podrá reforzarla también como la calle de las joyerías de la ciudad.

Se trata de la apertura de la joyería Juan Manuel, que en la actualidad tiene su gran establecimiento en la calle Ganivet, fundado en 1970 por Juan Manuel Soler Gómez. Esta joyería abrirá sede en el local del edificio azul frente a la Plaza del Carmen que antes ocupaba una operadora de telefonía móvil. Ya aparecen los carteles anunciando la apertura de este establecimiento. Se sumará así a otras joyerías de la calle como la histórica Magoga, la mítica San Eloy, la tradicional joyería y platería Miguel Moreno, la granadina Miguel Muñoz joyeros o La Milagrosa.

Apartamentos en el edificio de La Villa

Además, hay otro proyecto emblemático. Tras décadas cerrado, hay proyecto para intervenir en el histórico edificio de La Villa, la famosa tienda de telas. Desde que cerró y el edificio además quedó deshabitado, ha estado clausurado. Pero hace una semana se han vuelto a colocar andamios. Según ha podido saber este periódico, hay solicitud de licencia para convertirlo en apartamentos turísticos. Por eso se han instalado ya los andamios aunque hasta que no se entregue la licencia no podrán comenzar las obras, de ahí que todavía no figure información del proyecto en un cartel de obras.

Este recurso será el segundo gran edificio turístico de la calle ya que en la esquina con el Corral del Carbón, encima de una heladería, se ultiman las obras del edificio que se convertirá también en alojamientos de uso hotelero y turístico.

En la calle también espera la apertura de Adolfo Domínguez en el antiguo edificio de Costales, sede de CajaGranada y Bankia así como el inicio de las obras en el edificio de Cortefiel para convertirlo en hotel de lujo 5 estrellas volviendo al uso del que fue el primitivo Hotel Colón.

En cuanto a gastronomía, está pendiente de abrir también la cadena de hamburgueserías Five Guys en la antigua tienda de H&M, justo al lado de este edificio de La Villa.