Las asociaciones de padres de alumnos piden que la evaluación no incluya la docencia virtual

La Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (Codapa) pide a través de un comunicado "garantizar la equidad del sistema educativo mientras se mantenga el cierre de aulas y aboga por priorizar al alumnado y sus familias frente al desarrollo del currículo, que se podrá abordar de forma adaptada el próximo curso". Las clases presenciales se suspendieron el pasado 16 de marzo tras activarse el estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19.

"Con esta petición el colectivo de AMPA responde a la circular enviada el pasado 2 de abril por la consejería de Educación y Deporte sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación durante el confinamiento, una enseñanza a distancia que la Codapa valora y cree necesario mantener, pero que no debe añadir más presión a las familias", solicita la misma nota.

"El colectivo de madres y padres se muestra partidario, en esta línea, de no impartir nuevos contenidos mientras se prolongue el estado de alarma e insta a la administración a dar instrucciones para que no sea evaluable la actividad desarrollada desde que se decretó el cierre de centros el pasado 13 de marzo", último día lectivo para más de 201.000 estudiantes no universitarios en la provincia de Granada.

"Pese a lo que establece la circular de Educación, la Confederación entiende que deberían evaluarse únicamente los contenidos impartidos presencialmente, ya que en las actuales condiciones el alumnado no tiene acceso a los contenidos curriculares en igualdad de condiciones", razona la Codapa en la nota remitida a los medios.

"La disparidad de criterios para la evaluación que se están aplicando en los centros educativos crea agravios comparativos y diferencias graves entre el alumnado andaluz”, señala la Codapa, que recuerda que no todos los hogares tienen acceso a internet o suficiente dispositivos para la educación a distancia y el teletrabajo, a lo que se suman diferencias económicas y socioculturales que obstaculizan cuando no impiden directamente que las familias puedan acompañar, apoyar o dedicar tiempo al estudio en casa del alumnado.

El movimiento de AMPA resalta la presión y tensión a la que están sometidos estudiantes y familias en estos momentos, una situación excepcional que requiere “principalmente mantener unas rutinas saludables física y emocionalmente, facilitando la convivencia en los hogares”, sostiene.

"No debemos dramatizar por los contenidos no impartidos en esta tercera evaluación, pues siempre nos quedará el curso que viene para abordar lo fundamental”, señala Leticia Vázquez, presidenta de la Codapa. La Confederación plantea la posibilidad de sustituir el programa de refuerzo estival anunciado en prensa por otro que se prolongue a lo largo del próximo curso dotado de los recursos económicos necesarios para llegar a todo el alumnado que lo requiera.