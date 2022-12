El barrio de Granada que 'rescató' a su Santa

El Museo de Bellas Artes de Granada cuenta con una colección de unas 2.300 piezas. Apenas muestra el 6% de los bienes que atesora. En sus almacenes, además de este inmenso fondo, se custodian objetos que han sido requisados en actuaciones judiciales y que, por sus características, requieren ser almacenados en espacios especialmente habilitados para ello, como las 'tripas' del Museo. Por encima de la Alhambra, a continuación del Generalife, las instalaciones de esta institución acogen el área de gestión, de restauración y de almacenaje. Y en sus estancias, limpísimas, se guardan objetos como la Santa Margarita de Cortona atribuida al bastetano José de Mora que, tres años después, sigue a la espera de el juez decida su destino.

Ricardo Tenorio, director del Museo, destaca lo excepcional de la pieza y de la historia que ha llevado la talla de madera a ser guardada en el Museo. La imagen, de tamaño real, muestra a una mujer que sufre. Con las manos sujeta un crucifijo y en el rostro se percibe un dolor íntimo, ascético y estético tan propios del Barroco granadino. Entre los labios asoman mínimos dientes e incluso se puede ver la lengua. Ojos enormes, de cristal, y una tez que luce inmarcesible cuatro siglos después de haber salido del taller con destino al convento granadino del que, un día, salió.

"Somos custodios", explica Tenorio sobre la Santa. Tras salir del convento de Los Ángeles, en el Realejo, comenzó un periplo que llevó la escultura de Granada a Zaragoza, donde presumiblemente un anticuario la vendió por 100.000 euros a una conocida galería madrileña. Ésta preparó la escultura de madera para venderla. Viajó a Maastrich, a Londres y a Nueva York. La aparición de la imagen de la figura que se pretendía subastar por 350.000 euros en el catálogo de la galería alertó a los vecinos del convento de Los Ángeles. Ellos, la Asociación Granada Histórica y Cultural, conocían la talla, aunque con otro nombre, Santa Rosa de Viterbo. Se percataron de que esta escultura "magnífica", en palabras del director del Museo, estaba en Estados Unidos y dieron la voz de alerta. "Se trata de un caso único, en el que fue clave la participación ciudadana. Son los vecinos los que se dieron cuenta", recuerda Tenorio. "Es un ejemplo de hasta donde puede llegar la aportación ciudadana en la recuperación del patrimonio", reseña el director, que destaca que esto fue posible porque los vecinos eran conocedores de los objetos que se guardan en sus templos y conventos. De otra manera, esta historia hubiera tenido otro final. La Policía Nacional intervino, depositó la talla en el Museo granadino y tiró del hilo. Según las pesquisas de la Fiscalía, en el proceso fue clave la figura del sacristán del convento. En su casa se hallaron más de 200 piezas religiosas. En concreto, 236. "Realizada entrada y registro en la capilla del investigado se encontraron e incautaron multitud de objetos de valor histórico artístico, pertenecientes a conventos e iglesias de Andalucía", especifica sobre el caso la Fiscalía en su memoria del año 2020. Ante la sospecha de que hubieran sido presuntamente expoliadas, también se trasladaron al Museo. "Se tuvo que habilitar un almacén para el resto de figuras".

Ahora Santa Margarita está en una caja de madera, adornada a su vez con las pegatinas de sus viajes. Llegó envuelta en un tisú, veladura que sí se ha quitado, y las manos desmontadas, ahora encajadas en los brazos. Por lo demás, no se ha tocado. Apenas tiene desperfectos, detalle que destaca en varias ocasiones el director del Museo. Bajo la luz ultravioleta aparece tres pequeñas manchas en la mejilla derecha y otras tres en la izquierda. Pudiera ser el vestigio de unas lágrimas que se colocaron en su momento.

En el rostro se aprecian incluso las patas de gallo, mínimas arrugas que dan más realismo al rostro transido de dolor. El hoyuelo de la barbilla dulcifica el gesto. El autor cuidó todos los detalles. Lo explica Ricardo Tenorio. "Tiene un pie en salida [ligeramente sobresaliente del cuadrado sobre el que se alza la talla] para potenciar la sensación de realidad". La economía de medios implica que en las zonas que no se van a ver, que no están a la vista, el maestro no tiene motivos para dedicar su tiempo, y recursos. Sin embargo, las palmas de las manos de la Santa aparecen polícromas, con detalles de pliegues de piel incluso. Esa parte está cubierta por la cruz que porta, por lo tanto, está oculta al espectador.

La ficha de la escultura que se elaboró para el catálogo de la galería -firmada por José Luis Romero Torres, técnico de Patrimonio de la Junta- apunta a la autoría de José de Mora y señala que se trata de Santa Margarita de Cortona, aunque esta imagen era conocida como Santa Rosa de Viterbo. "La iconografía se ajusta de Santa Rosa a Santa Margarita". Se indican otros detalles sobresalientes de la pieza, pero no su procedencia.

El Ministerio de Cultura reconoció tras conocerse los hechos que la galería recibió el permiso de exportación para venta el 25 de junio de 2018, pocos meses después del cierre del convento de Nuestra Señora de los Ángeles. "La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español informó favorablemente de la exportación de esta pieza por parte de la galería Coll&Cortés Limited. La factura presentada por el anticuario acreditaba fehacientemente que la obra se había adquirido a un particular de Zaragoza y no a una institución eclesiástica" indicó entonces el Ministerio, que señaló que si las investigaciones iniciadas por la Policía Nacional -que ahora están en manos del juez- determinaran que la pieza pertenece al convento granadino, "la compraventa realizada en 2018 sería nula de pleno derecho".