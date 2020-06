Tres de los cinco brotes de coronavirus en Granada ya están controlados

El coronavirus sigue teniendo cuerpos a los que agarrarse en la provincia de Granada, aunque con números que suponen un pequeño respiro con respecto al repunte de ayer, cuando hubo 17 casos notificados en el parte oficial de la Junta. En las últimas horas son 7 nuevos positivos por PCR los detectados según las cifras globales ofrecidas por la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), aunque la cifra se reduce a 6 en lo referido a casos confirmados por PCR. Según estos datos no hay nuevos hospitalizados o UCI, pero sí 5 curados más aunque no de las últimas 24 horas, y un fallecido más, aunque no está correspondido con el día de ayer.

Con respecto a los brotes (aparición de tres casos entrelazados o un caso aislado en una residencia de mayores), la principal novedad, y buena noticia, es que ya están controlados tres de los cinco declarados en la provincia de Granada. Control es sinónimo en estos casos a haberse concluido la labor de trazado de contactos cercanos y realización de pruebas. El total de personas afectadas asciende a 63, cinco más que ayer.

En el caso del brote de hace dos semanas en la capital sigue arrojando resultados de los análisis posteriores y es el que más crece en el día con tres casos más, elevando el total de afectados a 27, siendo el segundo más numeroso de Andalucía tras el de Málaga capital (103) y delante del que hay en el Campo de Gibraltar 25.

Los otros dos brotes ya controlados son los catalogados como 3 y 9 en Granada, todos en el Distrito Metropolitano (Cinturón, Poniente y Montes). El primero de ellos fue detectado a comienzos de la semana pasada y por cuarto día consecutivo no suma nuevos afectados, por lo que la cifra se ha estabilizado en 15. El segundo fue el último de los detectados el sábado pasado, que se da por controlado a pesar de que ha sumado contagiados todos los días salvo ayer. Con la actualización de hoy a las 10:00 de la mañana son dos afectados más para un total de 9.

El resto siguen en fase de investigación, es decir, de localización a rastreo de contactos y realización de pruebas diagnósticas según los protocolos. Todos también situados en el Distrito Sanitario Granada Metropolitano, se mantienen con 6 cada uno.

La situación de uno de estos brotes podría cambiar en las próximas horas ya que el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha confirmado este mediodía que uno de los focos de la provincia, en concreto el de Granada capital (27 afectados) está relacionado con el surgido ayer en la comarca de la Axarquía, en Málaga, en concreto en la localidad de Casabermeja, y que "ya mismo" pasarán a ser "un mismo brote". El clúster localizado en esta población está en investigación con de momento 7 casos confirmados. Si se añaden los de Granada, serían ya 34 personas involucradas.

En cuanto a la hospitalización real parece haber buenas noticias, con una persona dada de alta, por lo que a estas horas permanecen 12 personas encamadas en los hospitales granadinos, de las cuales también hay un puesto menos ocupado en Cuidados Intensivos. Son 8 en régimen ordinario en circuito Covid-19 y 4 ya en estado grave dentro de las UCI.

Por otro lado, el IECA ha ordenado los datos del último día, que han elevado la cifra de los 15 de ayer hasta los 16. La secuencia actualizada pasa de los 10, 8, 2, 6, 11 y 15 positivos diarios que se leían ayer a los 8, 11, 6, 10, 8 y 16 de hoy, y sin contar los nuevos notificados durante esta jornada. De esta forma los totales acumulados desde el primer registro en Granada son de 3.359 casos confirmados (de los que 2.557 están refutados por PCR), 1.214 hospitalizados, 136 UCI, 287 muertos, y 2.957 curados.

Así, el balance sigue siendo preocupante en cuanto a la incidencia del virus acumulada en un espacio temporal. De persistir este goteo constante en los próximos días el impacto del Covid-19 en las dos últimas semanas superará la barrera del centenar del casos puesto que hoy ya es de 90 afectados, pero es que sólo en los últimos siete días esa barrera está en 65, por lo que, o se localizan los focos y se controlan rápido, o estas cantidades irán a bastante más.