Los brotes siguen disparando los contagios de coronavirus en Granada

Granada sigue en el ojo del huracán, tanto por los brotes como por los contagios de coronavirus, que están creciendo a un ritmo que da pavor, y que ya está amenazando con las vacaciones de muchos granadinos. Hoy la Junta de Andalucía ha informado de un nuevo récord diario de infectados en Granada con 30 positivos PCR, aunque en la web del IECA tan solo se reportan 18. Al menos la cantidad de brotes no aumenta. Sólo lo hace el de Belicena que ya acumula 33 personas afectadas, 11 más que ayer. Si hay una mínima buena noticia es que hay un foco más controlado en la provincia y ya son 6 de los 10 que hay localizados.

Aun así, los datos siguen dando miedo y abocan a Granada a un panorama desolador de persistir así. Hoy son 30 contagios y ayer fueron 14, aunque para encontrarlos bien ordenados y tener una visión más temporal hay que acudir a la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Si bien reduce los positivos PCR a 18 en el día de hoy, los de ayer los aumenta nada menos que a 26, mientras que el miércoles los pone en 22. Es decir, 66 en apenas 72 horas.

Todos parecen estar relacionados con el brote de Vegas del Genil-Santa Fe. De hecho, 11 casos se han asignado a este foco que va a seguir creciendo en los próximos días, aunque de la diferencia con el número de casos reportado ayer quedan algunos casos aislados sueltos sin asignar a ninguno de los brotes. Lo que habrá que ver es en cuánto afectan los 30 nuevos confirmados al balance de los clúster de Covid-19 en los próximos días cuando se ordenen los datos.

Ya son 128 personas implicadas en todos los brotes de Granada, aunque tan sólo crece el número de afectados en el de Vegas. Y la buena noticia es que la Junta ya ha dado por controlado otro más, por lo que ya son 6 de los 10 de toda la provincia. El último el catalogado como número 8, uno de los más antiguos, localizado en el Distrito Metropolitano.

Los datos se van calcando cada vez más entre los dos distritos de salud más afectados por los rebrotes. En las dos últimas semanas el Metropolitano y el de Granada capital suman 81 casos (162 en total), mientras que en los últimos días uno suma 51 y el otro 43, respectivamente (94 positivos PCR). Al menos el foco de la Costa, si bien no está controlado todavía, parece camino de estarlo y en los últimos siete días no ha sumado casos en esta zona, lo cual es un alivio para el turismo. Por municipios, aparte de la capital, preocupan no solo Vegas del Genil, si no también Las Gabias con 7 casos en una semana, uno más que en la anterior.

Las noticias en cuanto a hospitalización son contradictorias por las horas en las que se han tomado los datos. Según el parte oficial hay dos personas más ingresadas en Granada, aunque en el dato de situación real de los centros la información es positiva ya que hay un paciente menos ingresado con respecto a ayer, por lo que siguen 9 ingresados en régimen ordinario y 2 en UCI.

Los totales acumulados son 2.959 casos confirmados totales, de los que 2.688 están corroborados por pruebas PCR; 1.223 ingresados, de los que 137 han requerido o requieren UCI por su gravedad, 288 fallecidos y 2.959 curados.