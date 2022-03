Cae la red que captaba alumnos en Granada para una estafa online de formación y compra-venta de acciones

Hace poco más de un año, Ana –nombre ficticio para salvaguardar la identidad de una granadina que entonces tenía 17 años– conoció a una serie de jóvenes a través de las redes sociales con los que hablaba de temas de inteligencia emocional. Ellos le hablaron del trading –compra y venta de acciones a través de una plataforma online, con la intención de obtener una rentabilidad económica a corto plazo–. Aquel interés se incrementó cuando estos le contaron la existencia de una supuesta academia de formación online en network marketing con la que aprendería nociones básicas, "que no se enseñan en otros sitios", para luego dedicarse a través de ellos al trading financiero. Todo con el fin de hacer mucho dinero sin salir de casa y "siendo tu propio jefe".

Como adelantó hace un año Granada Hoy, Ana no era la única estudiante granadina interesada en esta práctica, ya que incluso se habían dado casos de alumnos en otro centro educativo de la capital entusiasmados en esta misma empresa. Ahora, la Policía Nacional, tras una ardua investigación, ha logrado desmantelar esa red de estafa piramidal que estaba extendida por todo el territorio nacional y que se ha saldado con la detención de los ocho cabecillas de la red.

La investigación policial se inició hace un año cuando los agentes, tras la denuncia formulada por una asociación de víctimas de sectas, la Asociación RedUNE, que fue avanzada por este diario, detectaron la existencia de una academia de formación que desde el año 2019 captaba jóvenes, inicialmente en Barcelona y posteriormente en otros puntos del territorio nacional, entre los que se encontraba Granada, con la supuesta intención de formarles en trading o negociación a corto plazo de criptomonedas y otros productos financieros.

Los investigadores comprobaron que el centro formativo se ofertaba inicialmente "para enseñanzas online en la negociación de productos financieros a corto plazo, prometiendo a estudiantes jóvenes ganar cuantiosas sumas de dinero sin trabajar. Sin embargo, una vez que estaban matriculados la enseñanza pasaba a tener un papel secundario y la organización se dedicaba a presionarles para captar a nuevos estudiantes conformando así una estafa de tipo piramidal", tal y como le ocurrió a Ana.

La captación y la convicción

Todo se hacía de forma muy sencilla: uno pagaba 200 euros de matrícula para la supuesta formación, pero si tras apuntarse se llevaba a dos amigos que abonasen la cuota, se le anulaba el pago; si llevaba a una tercera, empezaría a tener beneficios (unos 150 euros) y si alguno de aquellos que uno llevaba, a su vez captaba a otra persona, eso también haría que se fuera generando supuestamente más rentabilidad, en base a una posible estructura piramidal en la que solo generarían ingresos los de más arriba, es decir, la plataforma.

Una vez cumplido este proceso, las transacciones pasaban a realizarse a través de una plataforma similar a Paypal que no dejaba rastro y no tributaba a Hacienda, ya que permite hacer transacciones de dinero en el extranjero, lo cual estaría relacionado con que sus sedes suelen encontrarse en paraísos fiscales. Esos sí, ante la duda de la legalidad la respuesta que daban los miembros de la plataforma era sencilla y se basaba en que por lo general los demás no querían que ganase dinero, que en su círculo muy posiblemente no lo iban a entender, pero que ellos podían demostrar que "todo era legal" y se reforzaban a través de frases motivacionales. Así se lo habían dicho a través de vídeoreuniones por Zoom, mensajes e incluso quedadas en persona con alguno de los jóvenes de Granada, en el caso local, que formaban parte de la plataforma y que buscan a más integrantes ya que así también ellos generan "mayor beneficio".

El poder de convicción era tal que, tal y como exponen desde la Policía Nacional, "la presión sobre los jóvenes para que abandonaran sus estudios e incluso cortaran sus relaciones familiares y que así pudieran volcarse en la actividad de la organización, rozaba determinadas técnicas de presión propias de las sectas. Incluso, dos adolescentes captadas en otro punto del país cuando tenían 17 años llegaron a abandonar el domicilio familiar para convivir con miembros de la organización".

Mientras que en el caso de Ana, tras contactar con esta plataforma, la joven comenzó a alejarse cada vez más de las inquietudes y gustos que tenía hasta entonces para acercarse a ese mundo financiero, hasta el punto de pasar de leer novelas de Tolstoi a libros sobre cómo generar bitcoins, tal y como explicaron sus familiares a este diario. Todo ello hasta el punto de que Ana, que hasta entonces tenía un expediente académico que rozaba el sobresaliente, quiso dejar el instituto para adentrarse aún más en "un proyecto muy guay enfocado a la inversión en Forex" –mercado electrónico a nivel mundial que permite operar con divisas e invertir 24 horas al día, aunque en este caso lo harían inflando los activos a través de la especulación– al que ya se habían unido otros jóvenes granadinos con los que habría contactado por internet.

Tanto es así que unos meses antes de aquello, en noviembre de 2020, en otro centro educativo de la capital granadina, Escolapios, la dirección del centro comunicó a los padres de los alumnos de "la existencia de una red de captación de jóvenes a nivel mundial (muchos de ellos menores de edad) que desde hace unos meses está actuando en Andalucía y que se presenta como plataforma de formación". Tal y como exponía el comunicado, al que tuvo acceso este diario, la plataforma basaba su poder de captación en que "te hablan de lo poderoso que eres si te esfuerzas y que existe un mundo de las finanzas que ellos conocen bien, que ha estado oculto en la educación tradicional, es hora de despertar y de ser emprendedor. Puedes ganar mucho dinero y eres dueño de tu tiempo y tu trabajo".

Precisamente, esto hizo que desde el centro se pusiera todo en conocimiento de la Policía Nacional de Granada que comenzó a investigar lo ocurrido y comprobó cómo ya desde otros puntos del país se estaba llevando a cabo una investigación que ahora ha dado sus frutos con la detención de los ocho cabecillas que estaban detrás de esta estafa piramidal.

Los resultados de la investigación

Las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores permitieron detectar que según las publicaciones de la propia organización, tan solo el principal líder, habría podido ser responsable de la captación directa e indirecta de unas 2.500 personas. En la fase final de la investigación los agentes arrestaron como presuntos responsables de los delitos de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal, a un total de ocho personas, entre los que se encuentran los dos principales líderes de la organización, en distintas provincias españolas, Barcelona (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Alicante (1), Madrid (1), Málaga (1) y Tarragona (1).

Según explicaron desde la Policía Nacional, la colaboración entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Policía Nacional en la protección de los mercados de valores y de los inversores, especialmente los minoristas, ha sido clave a la hora de obtener información sobre el entramado investigado. En este sentido la CNMV ha publicado una advertencia de la empresa sobre la que pivotaba la investigación.