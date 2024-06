El calvario de los vecinos de la plaza Puntal de Vacares en Granada: "Si esto pasa de noche se lleva una casa y la vida de personas"

La situación de las más de 30 familias que habitan una corrala en la Plaza Puntal de Vacares del barrio Bola de Oro de Granada lleva siendo muy complicada desde hace más de tres años, cuando inició la construcción de 25 viviendas que forman un edificio de lujo de 10 metros Se está erigiendo a pocos metros de las 16 viviendas de la corrala e inevitablemente ha cambiado la vida de las personas que habitan esta edificación que tiene mas de 100 años de historia y que ahora teme quedarse encerrada y emparedada debido a la cercanía de las nuevas obras.

El último capítulo de esta historia de terror para los vecinos de la corrala ha sido el hundimiento de uno de los pilares del pasillo de acceso. La columna ha cedido llevándose una parte de un pasillo que resulta imprescindible para los vecinos, puesto que es su vía de entrada y salida diaria y que tan sólo tiene alrededor de metro y medio de ancho.

El problema ha sido transmitido a diferentes equipos de gobierno municipales, pues desde 2020 hasta junio de 2024 han pasado por el Ayuntamiento granadino formaciones como Ciudadanos, PP y PSOE. Sin embargo, los vecinos acusan la inacción durante años, por lo que han presentado diferentes denuncias y escritos que no han prosperado. De hecho, estos afirman que el consistorio granadino ha cambiado el plan general de ordenación urbana para permitir esta edificación. El Ayuntamiento de Granada, consultado por esta redacción sobre el asunto, afirma que las obras "están conforme a norma".

El mayor exponente de la problemática es la calle que separa las nuevas viviendas con el pasillo de acceso al edificio, donde se ha producido el reciente derrumbe y que consta de tan solo 3 metros, lo cual estaría incumpliendo las normas urbanísticas según defiende la comunidad de propietarios Puntal de Vacares.

En este sentido, los vecinos aseguran que el permiso de esta obra es una "permuta" que procede de los terrenos de la calle Ribera del Genil, cuyos vecinos también se manifestaron para no verse emparedados.

José María Medina, abogado de la comunidad de propietarios Puntal de Vacares explica a Granada Hoy que el nuevo edificio se está construyendo en una zona verde, lo que obligó a retirar los pinos que poblaban la zona. Además, indica que se interpuso una denuncia al Ayuntamiento por vía penal pero no prosperó, sin embargo, sigue adelante el contencioso contra el consistorio con el objetivo de declarar nula la licencia de obras que autoriza la nueva construcción.

Medina indica que "se han corrido tierras, se ha escarbado por debajo de todo el terreno de la loma de la montaña, lo cual se vació debajo del pasillo de acceso a la corrala. De esta forma, se desprotege el pasillo de acceso a las viviendas, lo que puede provocar derrumbamientos". "Decían que rellenarían eso de hormigón y pilares y no se ha hecho, pero sí que se ha hundido parte del pasillo y uno de los pilares".

El hundimiento perjudica a las viviendas porque "recorta un pasillo que no tiene más de metro y medio de ancho. Además, si hay alguien pasando se lo lleva por delante. Podrían caerse todas las viviendas porque no están hechas sobre cimientos, sino sobre muros de carga, sin pilares. Estas estructuras de más de 100 años no mantienen el edificio, porque lo que realmente mantiene las viviendas es la ladera de la montaña. Ya le han quitado una parte y se ha llevado medio pasillo".

Medina se muestra preocupado cuando argumenta que "si esto pasa de noche se lleva una casa y la vida de personas. No puedes escarbar la ladera de la montaña y dejar desprotegida la cimentación de las viviendas".

Por otro lado, las obras están afectando a personas con movilidad reducida, puesto que "los camiones no dejan espacio para un correcto flujo de los vecinos por el pasillo que da acceso a su vivienda".

El abogado concluye que, "desde el consistorio se hizo un estudio de detalle sin dar conocimiento del mismo a todos los vecinos, es decir, no se comunicó de forma personal e individualizada a todos y cada uno de los vecinos en tiempo y forma para que pudieran presentar alegaciones, tal y como ordena la ley de derecho administrativo. Es uno de los motivos por los que pedimos la nulidad de la licencia a través del contencioso".

Las obras no han estado en desarrollo de forma continúa durante estos últimos tres años, puesto que sufrieron un parón debido a que la empresa encargada de la misma quebró, cediendo el testigo a Construcciones Ríos Navarrete SL, empresa que sigue adelante con esta polémica edificación.