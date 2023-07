El caso de éxito en Selectividad de este instituto público de Granada

La Universidad de Granada (UGR) homenajeó hace unos días a los 30 alumnos de centros educativos de Granada, Ceuta y Melilla con mejores calificaciones en la última convocatoria ordinaria de la conocida como Selectividad. El acto sirvió para reconocer el esfuerzo de estos jóvenes y destacar la brillantez de sus expedientes académicos. Todos ellos estuvieron por encima del 13,820. De este ramillete de treinta excepcionales estudiantes tres -lo que supone nada menos que un 10% del total de alumnos excelentes- pertenecen a un mismo instituto público de Granada, el IES Miguel de Cervantes.

No es excepcional que un mismo centro cuente con varios representantes en este singular listado de mejores de Selectividad. Incluso en otros años los tres mejores en Selectividad han sido del mismo instituto. Este año, entre los 30 mejores hay quince de centros concertados -tres de ellos del Ave María- y catorce de públicos (dos de ellos de centros de Melilla y Ceuta) y uno más de mejora de Bachillerato.

El director del Miguel de Cervantes, Juan Manuel Prieto, destaca que una de las alumnas presentes en el acto de la Universidad de Granada, Alicia Martín, también consiguió hace unas semanas uno de los siete premios extraordinarios de Bachillerato, convocatoria de la Junta en la que la alumna con mejores calificaciones fue Berta Gaitero, otra estudiante de centro público, concretamente del IES Alpujarra. Si Alicia continúa con sus planes el próximo curso iniciará sus estudios en Derecho. Su meta, explica el director del Miguel de Cervantes, es dedicarse a la judicatura.

Sobre Selectividad, Prieto reflexiona sobre la implicación del profesorado. "Se toman muy en serio el Bachillerato y la preparación del acceso". Sobre el alumnado, señala que "todos los años hay buenos", y que el hecho de contar con tres matriculados en el centro entre los 30 mejores es una cuestión que se dirime por centésimas. Una arriba o una abajo implica estar dentro o no de este ramillete de brillantes alumnos, casi todos con un diez de media en Bachillerato y con calificaciones asimismo altísimas en la fase general, siempre por encima del 9,625.

Sobre su centro, el director destaca el hecho de que el alumnado que se propone tener una nota alta -porque, por ejemplo, así lo requiere la titulación que quieren hacer- encuentra el entorno propicio. "La desviación aquí entre la nota de Bachillerato y la de la Pevau es mínima, no más de tres o cuatro décimas", apunta Prieto, que señala que además de la voluntad del alumnado es necesario acompañarle durante los años previos al salto a la Universidad. "Uno puede ser bueno, pero si no está bien preparado, no va a conseguirlo", señala sobre la dificultad de llegar al tope de las calificaciones, una meta que se marcan aquellos que, por ejemplo, quieren entrar en titulaciones de la rama biosanitaria.

Sobre los tres alumnos excepcionales de esta remesa, el director señala que Alonso Quirós e Irene Lijarcio -que estuvo en el programa de captación de talento matemático Estalmat- cursaron el Bachillerato Científico Tecnológico. Irene había expresado su intención de hacer Matemáticas e Informática, mientras que Alonso se decantaba por Ingeniería Informática.

"Es un orgullo profesional, pero se trata de hacer el mejor trabajo posible con independencia de los resultados", recalca Prieto, que destaca que su instituto "puede competir con cualquier" otro centro concertado o privado. "Formamos bien a los alumnos y estamos orgullosos de ese trabajo" más allá de casos individuales. "Queremos ayudar al alumnado y que cumplan con sus expectativas académicas".

El director atribuye una importancia "relativa" al entorno en el que está el centro, en Bola de Oro. "Tenemos alumnado de Güéjar Sierra, de Quéntar, de Pinos Genil, de Cenes de la Vega, de la Lancha de Cenes...", enumera antes de apuntar que la mayoría de los que titulan en el Miguel de Cervantes acaban por entrar en la Universidad.

Además de los buenos resultados en la Pevau el director destaca otros aspectos del centro, como el hecho de estar "a la cabeza de la provincia" en cuanto a movilidades internacionales gracias a dos programas Erasmus, un K1 y un K2 20 que el IES granadino coordina y en el que participan cinco países. "Un tercio del profesorado hace estancias en otros centros" para formarse y también envían alumnado fuera. Este curso pasado ha sido especial. Uno de sus estudiantes, con síndrome de Down, ha estado en Turquía, una experiencia valiente y pionera. Además, el centro ha destacado en las convocatorias provinciales y regionales de torneos de debate, tanto en inglés como en francés.