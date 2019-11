La campaña de la gripe tiene 324 puntos de vacuna y 172.000 dosis

La campaña de la gripe llega a Granada esta temporada con en torno a 172.000 dosis de vacunas y 324 puestos de vacunación. Llega también, como ha indicado hoy el delegado de Salud, Indalecio Sánchez-Montesinos con la premisa de que la vacunación preventiva es “fundamental” para todos aquellos que se encuentran en uno de los grupos de riesgo: mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, niños entre los 6 y 24 meses además de personal sanitario. “Está más que demostrado la eficacia que tiene la vacunación para la prevención de la gripe”, ha añadido el delegado.

Los primeros datos tras la primera semana de esta campaña señalan que la cifra de vacunados está cerca de los 25.000, un “ritmo bueno pero no se debe bajar la guardia”, advertía.

Pero para el delegado no todo son buenas noticias, la campaña de la gripe llega este año envuelta en una crisis en el sector de la enfermería en Granada tal y como han demostrado los propios profesionales en las concentraciones que se han sucedidos las últimas semanas y ante las que Sánchez-Montesinos se mostraba empático y con intención de solventar la problemática.

Todo acaba redundando en las contrataciones que palien las necesidades de plantilla de centros de salud y de hospitales por lo que el delegado, centrándose primero en la campaña de gripe, aseguró ayer que “desde hace un tiempo”vienen preparando un plan de alta frecuentación donde hay que prevenir la posibilidad de encamación (tener camas disponilbles) y por supuesto también en el personal sanitario ante la llegada de epidemias como la del pasado año en el mes de enero.

La cantidad de contrataciones es un tema “candente”, reconocía, por lo que Sánchez Montesinos prefirió asegurarse y no ofrecer ninguna cifra pese a las preguntas de los periodistas. Lo que sí aseguraba es que el SAS “está haciendo contrataciones por encima de sus posibilidades”, aunque reconocía “que es a todas luces insuficiente”. Pese a esto, apostillaba que ante la llegada de la gripe de este invierno, aún sin ofrecer datos, “el sistema estará preparado”.

Mientras, sindicatos y profesionales no cesan de denunciar en ambos hospitales y varios centros de salud la falta de personal, un nuevo frente abierto para la delegación de Salud en Granada que podría afectar, como avisan los sindicatos profesionales, tanto a la campaña de vacunación como a la hora de enfrentarse a la epidemia anual por la gripe.

En este punto, el delegado no se mostró preocupado “ya que no debe afectar” aunque sí se hacía cargo de que el SAS debe acercarse a la totalidad necesaria de contrataciones. “Me reivindico a mí mismo como administración que tenemos que aproximarnos al 100% de la contratación tanto en hospitales como centros de salud y ahí nos queda todavía. Sí se está haciendo aunque igual no con la intensidad que nos gustaría”, explicó. En este punto, el delegado volvía a aducir que no cuenta con los datos totales de ese 100% de contratación aunque señala “que están en una inercia positiva de contratación”.

Acolación de esto, Sánchez-Montesinos recurría a los nuevos presupuestos andaluces en los que, aseguró, se contempla que el 5% de la partida de Salud, se dedique a personal y un 2% a aumentar salarios. En cuanto a la duración de los contratos, el delegado ha negado que se estén haciendo de 4 meses y sitúa ese tipo de acuerdo tan solo para la sustitución de bajas y aseguró que los de estructura sanitaria no son menores de 6 meses “y siempre procurando que sean de un año”. La solución definitiva, ha dicho, pasa por la resolución de las dos OPES que llevan casi 7 años estancadas y tras esto, el concurso de traslado correspondiente. “Puede ser que esto vaya para mayo o junio por los periodos de alegaciones”.