Las carreteras de la provincia de Granada que se verán afectadas por las protestas del campo

Los granadinos tienen el miedo en el cuerpo por la manifestación del miércoles del sector agrario en la capital. El Ayuntamiento de Granada ya dio el aviso la semana pasada: la ciudad estará intransitable de 09:00 a 16:00 horas ante la previsión de un "colapso" total por la tractorada. La jornada ha sido denominada por el concejal de Movilidad, César Díaz, como "miércoles negro" y la recomendación no desplazarse y si hay que hacerlo, ir a pie. Los manifestantes, que llegarán de todos los puntos de la provincia, recorrerán diferentes itinerarios, tanto de ida como para el posterior regreso, así que no solo afectará al tráfico de la ciudad en ese horario, sino también a diferentes carreteras y accesos. De hecho, los tractores que se desplacen hasta la capital deben llevar un cartel identificativo delante y detrás del vehículo para evitar ser multados. Estos son los itinerarios de los tractores para llevar a Granada sus reivindicaciones. Uno de los presumibles puntos negros será la A-92 entre Santa Fe y Granada, por done irán los tractores por el carril derecho para acudir a la concentración.

Ruta desde Iznalloz y Deifontes

Salida a las 7:30 horas desde el polígono. Se incorpora Deifontes a las 8:30 y Colomera a las 8.45 en el cruce con la Autovía. Entran por la rotonda de Maracena.

Ruta desde Padul

Salida a las 7.30 del Silo. Se incorpora Churriana en GranaGenil a las 8:30 horas. Continúan hasta el puente los Vados para incorporarse a la carretera de Santa Fe a Granada. Entran por la rotonda del Timbre. Los tractores saldrán de Padul hasta el cruce de la N-323 y la A-44 con A-385. Desde aquí por esta carretera hasta Santa Fe por La Malaha hasta entrar en la A-92 para ir a Granada por el carril derecho hasta el cruce de El Timbre.

Ruta desde Moraleda, Chauchina y Santa Fe

Salida a las 7:30 del centro de compra de Templeoliva. A las 8.00 se incorpora Láchar. Entran por la rotonda del Timbre. La caravana comienza en Moraleda por la vía de servicio hasta el cambio de sentido en el kilómetro 220 hasta la travesía de Láchar. De nuevo por la vía de servicio hasta Chauchina, hasta el cruce con la A-4075 y desde aquí en sentido aeropuerto hasta el cruce de la A-385. A continuación, por el carril derecho de la A-92 hasta Granada.

Ruta Ventas de Huelma

Salida a las 7:30 desde la Cooperativa de Templeoliva. En Sante Fe (tierras altas) a las 8:15 para continuar hasta Granada por la rotonda del Timbre. La caravana recorrerá la A-228 hasta el cruce de la A-385, por donde seguirán desde el cruce de La Malahá hasta Santa Fe. Aquí, por el carril derecho de la A-92 llegarán al Timbre.

Ruta desde Pinos Puente

Salida 8.00 desde el recinto ferial. Se incorpora Atarfe y Albolote en las Yucas, en la carretera de Córdoba, a las 8:15, y a las 8:30 se incorpora Maracena frente a Vigilsa.