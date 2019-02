"Los constructores deberían dedicarse a construir y no a hacer política"

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha respondido a las críticas de los constructores que ayer cargaron contra el Ayuntamiento de Granada y pidieron que no se dilapiden los fondos Dusi.

El edil se ha mostrado esta mañana sorprendido por la "actitud de los constructores" que, a su juicio, "parece un poco de chiste que se quejen de que la inversión pública haya subido un 154%". "Ya no sabe uno qué pensar", dijo el concejal quien reconoció que parece que los constructores "quieren hacer un favor a alguien de cara a las elecciones municipales".

El edil ha recordado el estado de caos en el que se encontraba el área de Urbanismo cuando el PSOE inició el mandato tras el estallido de la operación Nazarí. "Cuando yo llegué a Urbanismo ellos aseguraban que en los foros nacionales de la construcción existía una preocupación porque Granada estaba señalada en el mapa de la corrupción" ha dicho Fernández Madrid quien ha remarcado que "con calma y trabajo hemos intentado arreglarlo y Granada, ahora, funciona".

"Cada vez son mas los promotores que intentan invertir en suelo en nuestra ciudad", ha asegurado el concejal que pidió a los constructores y promotores que se centren en su tarea después de que se haya reactivado la aprobación de licencias por más de 52 millones de euros.

"Tienen tarea e inversión suficiente para estar entretenidos en estos temas y no meterse en política" ha agregado el edil que ha instado a no "hacer partidismo".

En cuanto a los fondos Dusi, el concejal ha asegurado que el compromiso era sacar más de 3 millones de euros "y ya lo hemos hecho".

"Hemos sacado a licitación proyectos y algunas obras ya están adjudicadas".

"Parece que están disparando pero no con demasiado tino" ha añadido el edil quien reconoce que desde el área "estamos haciendo todo el esfuerzo a pesar de no tener presupuesto y de no contar con la ayuda del resto de grupos municipales".

"Están preocupados porque hemos bajado el IBI un 3% a más de 8.000 empresas que generan el 90% del empleo de la ciudad mientras que a tres o cuatro se les sube el recibo al 1%" ha detallado el edil refiriéndose a las más de 500 empresas que verán subir su recibo este año.

Por último, ha asegurado que "estamos apostando por un cambio en el modelo productivo apostando por empresas dedicadas al I+D y al conocimiento y que generen un tipo de trabajo estable". "Los constructores deberían dedicarse a construir pero están más en hacer política que en otra cosa y es no es bueno ni para ellos ni para el resto de la ciudadanía.