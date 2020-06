El coronavirus da un aviso en Granada: segundo día seguido con hospitalizados

Se puede decir que el coronavirus en Granada está dando avisos. Pequeños, eso sí, pero avisos en forma de hospitalizaciones. Según la última actualización de la Junta de Andalucía, el dato real de personas ingresadas en Granada es de 23, con los mismos 7 pacientes en UCI de los últimos doce días. Pero es que por segunda jornada consecutiva crece el número de personas ingresadas, algo que no ha sucedido desde que Salud empezó a dar la cifra actualizada de personas encamadas cada día. A pesar de esta ligera subida, sigue dando el tercer mejor recuento de toda la serie desde el 24 de abril.

Todo esto en un día donde los datos oficiales siguen siendo el galimatías que, por mucho que se explique, no tiene demasiado sentido. Porque para la Junta de Andalucía sigue habiendo hoy la misma cantidad total de ingresados acumulada que ayer (1.204). La explicación oficial es que el corte entre el dato para tomar el global de hospitalizados que se remite al Gobierno y el de la situación actualizada se realizan a diferente hora.

Toque de atención podría considerarse también que no hay día sin nuevo contagio en Granada, pero como ya se ha dicho, los datos son un extraños, nuevamente. La Junta ha notificado al sistema un nuevo positivo por PCR que eleva el total a 2.455, sin embargo, en la actualización del portal del IECA esa cantidad se eleva hasta los 2.470. Es decir, hay un desfase entre lo que ha emitido Salud a los medios y lo que figura de forma oficial.

Esto se une a que tampoco cuadra este incremento de uno (según el parte) o de 15 (según el IECA) con el total acumulado de positivos (PCR+rápidos), que sube con respecto a ayer en 2 personas más (3.258). Es decir, que no cuadra nada, ya que ninguna variación, ya no diaria, si no notificada, da un saldo lógico a las cifras.

Pero es que hay más. En el apartado de la web de Estadísticas de la Junta la actualización efectuada esta tarde no figura ningún tipo de dato de la provincia de Granada, al igual que ni de Jaén ni de Huelva, que sin embargo sí están en el parte oficial.

Al menos hoy sí tiene consonancia (no como ayer) el parte del día y el IECA en la cantidad de curados. Notifica uno más en las últimas 24 horas en los dos sitios, elevando el total a 2.827. Algo así sucede con los fallecidos. No se ha notificado hoy ninguno, el global sigue anclado en 286 y, de momento, se mantiene que el último deceso en la provincia por Covid-19 es del 9 de mayo.