“Esos datos no corresponden con la realidad, generan alarma en una población sensible”

“Se miente sobre los datos”. Son las declaraciones que María José Sánchez Rubio, exconsejera de Políticas Sociales de la Junta hacía ayer a Granada Hoy tras conocerse la lista de espera en Dependencia anunciada por el gobierno de Andalucía.

La que hasta hace apenas dos meses era la máxima responsable de la cartera que gestionaba la dependencia, sostiene que las últimas cifras no son ciertas. “Esos datos no se corresponden con la realidad y generan alarma en una población sensible”, dice la ahora parlamentaria andaluza que aduce que ‘la trampa’ está en que se ha incluido “a aquellos que aún no están valorados por el sistema” porque dice, estas personas “pueden no tener ningún grado de dependencia y por lo tanto no será susceptible de estar en lista de espera de nada”.

Sánchez Rubio explica que los datos no pueden absolutos ya que en Dependencia no sucede como en Salud que existe un decreto que regula las listas de espera para toda España donde se establecen los tiempos.

En Dependencia, señala, funcionan con estadísticas en las que no aparecen las fases en la que se encuentra la persona. “No podemos trabajar con datos porque no hay plazos de garantía”, aunque no desmiente que “hay personas que están esperando”. Sánchez aporta además la cifra de que en Granada hay 25.500 personas atendidas en Dependencia y 33.700 prestaciones otorgadas.

Sobre el plan de choque en el que se invertirán 77 millones de euros, la parlamentaria señala que ese dinero “no está en la partida presupuestaria” y dice que “imagina que esos millones serán los que incorporarán en los próximos presupuestos el PP no ha llevado al Consejo de Gobierno ninguna modificación del presupuesto”. Ante esto, recomienda que se debería continuar con el plan de choque que inició el antiguo gobierno del PSOE para mejorar la Dependencia en Andalucía.