“El corticoide nasal favorecería la penetración del virus”

–En estos momentos es época de alergias. En el teléfono habilitado de Salud Responde desaconsejan el uso de corticoides nasales por si es en vez de alergia se trata de un tema vírico. ¿Pueden empeorar o favorecer el curso de la enfermedad causada por el coronavirus?

–En general no se recomienda el uso de corticoides nasales en infecciones al actuar el corticoide dificultando la respuesta inmunitaria local, de la mucosa nasal, frente a los microorganismos en general. De todas formas la sintomatología es muy diferente en alérgicos y pacientes que sufren infecciones respiratorias de vías altas, tanto si son bacterianas como víricas. En el caso concreto de la infección por coronavirus el corticoide favorecería la penetración del virus, aunque no sería un factor importante en la evolución posterior del paciente. En general se deben evitar los corticoides nasales en infecciones.

–¿La única forma de diferenciar la rinitis causada por alergia, resfriados o coronavirus es mediante el test de este último?

–No, no es la única. Tienen importancia los datos de la exploración nasal, y de la clínica del paciente. No es muy difícil diferenciar la rinitis alérgica de las infecciones víricas en general, catarro común o infección por coronavirus. Los síntomas clínicos del paciente harían que la distinción entre catarro común e infección por coronavirus tampoco fuera especialmente compleja. En mi opinión sólo debe pedirse el test de coronavirus cuando hay sospecha clínica y datos epidemiológicos de infección covid.

–¿Y de una faringitis vírica causada por otro tipo de virus?

–Los signos clásicos de una faringitis vírica son claros. Pero solo viendo la faringe del paciente nos> es posible hacer el diagnóstico diferencial entre los distintos virus causantes posibles, es por ello que tenemos que recurrir al resto de signos y síntomas clínicos del paciente. En este caso también el test de coronavirus debe pedirse cuando haya un cuadro clínico que lo justifique y datos epidemiológicos que así lo aconsejen.

–¿Qué hay de cierto en la recomendación de tomar vapores nasales porque con el calor se evitaría el virus? ¿Hay otros posibles remedios como las gárgaras con algún tipo de colutorio?

–Si al decir “el virus” se refiere específicamente al coronavirus la respuesta es que no, los vapores nasales no evitan la infección nasal, al igual que los gargarismos con diversas sustancias o con simple agua, o suero mas o menos templado tampoco evitarían la faringitis por ningún tipo de virus. Si disminuiría la cantidad de secreciones infectadas y aportarían humedad y temperatura a las superficies mucosas, pero nada más.

–¿Por qué se pierde el olfato y el gusto?

–La perdida de olfato y gusto, sobre todo de olfato se pierde por dos motivos, o por la inflamación de la mucosa nasal, que impediría que los olores llegaran a las terminaciones nerviosas del techo nasal, lo que llamamos epitelio olfatorio; o porque el virus llega al bulbo y nervio olfatorio directamente. En el primer caso la pérdida de olfato es temporal, solo dura unos días o semanas, cualquier catarro puede producirla. En el segundo caso la perdida de olfato (anosmia) podría ser permanente, recuperado el paciente de su enfermedad permanece la anosmia. Hay muchas otras infecciones de origen viral que también la producen. En la infección por coronavirus es más frecuente que ocurra, pero no es una característica solo de ese tipo de infección.

–¿Qué complicaciones serias puede presentar el COVID-19 en otorrinolaringología?

–Las de cualquier infección por un virus respiratorio: rinitis, rinosinusitis, ototubaritis, otitis media aguda, laringitis aguda viral, traqueitis……..Pero la gravedad de la infección por coronavirus viene de la infección de la via respiratoria baja y el pulmón, por sus posibles complicaciones, y de la reacción inflamatoria que produce en los tejidos infectados, en buena parte mediada por células de la inflamación productoras de mediadores de esa inflamación (citoquinas) responsables de complicaciones tales como la carditis, la alveolitis etc...

–¿Son reversibles?

–La mayoría de las complicaciones otorrinas son reversibles. La anosmia sí puede ser permanente.

–¿Ha dado sanidad algunas pautas o recomendaciones generales tanto de tratamientos o de protección para los otorrinos?

–El Ministerio de Sanidad, la Consejería de Salud, las delegaciones provinciales, las direcciones de los hospitales, los servicios de Medicina Preventiva, las distintas sociedades científicas….. han dado y siguen dando muchas recomendaciones e información sobre las cuestiones clínicas y epidemiológicas de la infección por coronavirus, sobre los niveles de riesgo, sobre los distintos tipos de protección adecuados, sobre la conveniencia o no de pedir los test….. Se organiza y reorganiza todo en función de los pacientes ingresados y de las necesidades que se prevén atendiendo a los datos epidemiológicos. En este momento todo el mundo se esfuerza por estar informado, entender y seguir las pautas de lo que se debe hacer, en beneficio de los pacientes en primer lugar y de los sanitarios que lo atienden en segundo lugar. Seguimos en ello y conseguiremos vencer esta epidemia, no me cabe duda.