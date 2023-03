Las cruces de Granada tendrán este año dos días de fiesta

El año pasado supo a poco las diez horas de fiesta y el Ayuntamiento se comprometió a estudiar ya otras opciones para ampliar y engrandecer la celebración del Día de la Cruz. Ya se decretó este año el 3 de mayo como festivo local y se acaban de aprobar las bases de la celebración, que este año se amplía a dos días. La fiesta de las cruces comenzará el 2 de mayo en horario de 14:00 a 23:00 horas y continuará el día 3 en horario de 12:00 a 22:00 horas. En total, 19 horas de fiesta que reconocerán la 'madurez' alcanzada ya por los granadinos después de 16 años de 'ley seca' en los que se redujo la fiesta para evitar los temidos botellones que habían colapsado la ciudad este día.

La Junta de Gobierno Local sometió por urgencia el 3 de marzo el expediente de Cultura relativo a la celebración del Día de la Cruz y las bases de instalación de las mismas. En el expediente se reconoce que "la tradición se impone año tras año y, al día de hoy, la festividad del Día de la Cruz se ha convertido en una seña de identidad de la ciudad de Granada y en un referente al que acude gente de otras provincias y lugares del Estado e incluso del extranjero".

"Tras múltiples altibajos a lo largo de la historia, se puede afirmar que, en la actualidad, esta festividad recibe el mayor respaldo que jamás haya tenido, por parte de la Administración Local, y ello como consecuencia de la creación del concurso de Cruces en sus cuatro modalidades de calles y plazas, patios, escolar y escaparates. Todo este despliegue de medios no es si no reflejo de la voluntad, por un lado, defomentar la participación ciudadana en la revitalización de una tradición que forma, desde hace mucho tiempo, parte de la idiosincrasia y cultura granadinas; y por otro lado redireccionarla para que vuelva ser una fiesta familiar, de esparcimiento, artística y monumental", explica el documento.

El montaje de las cruces en calles y plazas se podrá iniciar desde el día 30 de abril a partir de las 10:00 horas y tendrá que terminar a las 12:00 horas del día 1 de mayo, hora en la que iniciará su visita el jurado del concurso. El desmontaje de las barras y resto del material de hostelería habrá de estar finalizado a las 24:00 horas del día 4 de mayo, debiendo quedar la vía pública expedita, limpia y en perfecto estado.

Plazos para solicitar cruces y barras

Según el expediente, para este año, tras la reunión de la Comisión Municipal de Revitalización del Día de la Cruz, podrán realizar el montaje de Cruces de Mayo y participar en el concurso todas aquellas Asociaciones e Instituciones que lo soliciten, previa presentación de la instancia específica, acompañada del correspondiente proyecto y documentación exigible. El plazo de presentación de solicitudes para el montaje y/o inscripción en el concurso será del 13 de marzo al 5 de abril, ambos inclusive.

En el caso de las solicitudes para la licencia de instalación de barras de bar para dispensación de bebida y comida en patios y/o recintos privados, el plazo será desde el día 13 de marzo al 5 de abril, mientras que en la vía pública, el plazo será desde el día 13 al 25 de marzo. Una vez determinadas las entidades que montarán las cruces en la vía pública, estas dispondrán hasta el día 5 de abril para presentar toda la documentación exigida.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, una Comisión de Evaluación creada al efecto, con representación de todos los Grupos Municipales, valorará los proyectos presentados, que tendrán que cumplir criterios como que la cruz habrá de tener al menos 200 cm de altura y su proporcional en los brazos; que ante la cruz haya un espacio de reserva de al menos 8-10 metros cuadrados para realizar la decoración de realce del monumento; que la composición floral de la cruz sea en su mayor parte de claveles; que en las decoraciones que se practiquen será obligatoria la utilización de las artesanías granadinas, tales como taracea, cobres, mantones, bordados, encajes, cerámicas, etc. Así como el uso de plantas típicas de los patios granadinos, geranios, aspidistras, etc. Se valorarán otros adornos como cornucopias, sillas, veladores, y todo aquello que contribuya a crear un ambiente granadino; la música que acompañe debe ser la tradicional andaluza, con especial atención a la granaína, reja, vito, etc.

Instalación de barras

Podrá autorizarse la instalación de barras de bar tanto en patios y/o recintos privados como en la vía pública, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la normativa de aplicación (seguridad en caso de incendio, accesibilidad, dotaciones de aseos, etc.). Para ello, las personas o entidades interesadas deberán obtener la preceptiva licencia de actividad ocasional o extraordinaria y no será necesario el abono de laTasa correspondiente, suspendida para este ejercicio.

En el caso de instalación de barra en la vía pública solo podrán solicitar su instalación asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren debidamente registradas ante el organismo al que correspondan y cuya antigüedad de inscripción sea al menos de tres años; y entidades acogidas al derecho canónico, debidamente inscritas en el registro de la autoridad eclesiástica.

En el supuesto de que se presenten varias solicitudes para instalar una Cruz con barra en el mismo emplazamiento o Distrito, se realizará un sorteo entre los peticionarios para dirimir la concurrencia, estableciéndose un orden de prelación de sustituciones entre los solicitantes.

En el Casco Histórico, integrado por los Distritos Centro y Albayzín, no se autorizarán.

En el resto de los Distritos, que conforman el mapa municipal de descentralización administrativa (Beiro, Chana, Genil, Norte, Ronda y Zaidín), podrá autorizarse la instalación de cuantas cruces con barra se ajusten a las siguientes condiciones: la cruz con barra de bar deberá encontrarse vallada en todo su perímetro y cumplirá las Condiciones de Aproximación y Entorno para una posible intervención deBomberos, deberá con contar con cuatro contenedores de basura de 240 litros, y hacerse cargo de la limpieza del recinto; servicio de vigilancia de seguridad privada, según normativa, para controlar aforosy accesos a los recintos de las plazas, no permitiéndose salir ni acceder con bebidas al recinto; aseos portátiles dentro del recinto, según normativa, extintores y seguro.

Quedan exentas del abono de la cuota tributaria recogida en la Ordenanza fiscal número 10 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local.

Además de la barra, se podrá solicitar la instalación de una carpa tipo tijera de 3x3m para cubrición de zonas de trabajo. En caso de que se instalen reproductores de música, estos no podrán sobrepasar 70 decibelios en la vía pública o 90 decibelios en patios o recintos privados, medidos a 1,5 m. del foco de reproducción sonora, debiendo contar el equipo con un limitador a tal efecto.

Concurso y premios

El Concurso se integra por las siguientes Secciones: Calles y Plazas, Patios, Escolar y Escaparates. Los premios serán un primero de 2.500 euros, un segundo de 1.800 y un tercero de 1.000 euros en las categorías de calles, plazas y patios. Además, habrá una mención especial a la participación vecinal con 500 euros. También mención especial a personas mayores por otros 500 euros. La sección de escaparates tendrá un primer premio de 1.400 euros, un segundo de 1.000 euros y un tercero de 500; y la escolar tres premios de 700, 500 y 300, respectivamente.