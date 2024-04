El cuarto tren AVE entre Granada y Madrid no estará para verano: se pondrá en marcha en noviembre

Como siempre, los últimos: en la tercera fase de tres posibles y en el mes de noviembre. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado esta mañana la puesta en servicio del tren Alvia entre Madrid, Granada y Almería en una rueda de prensa en la que ha informado de la entrada en servicio de los trenes nuevos trenes Talgo Avril y la redistribución de los trenes S-730 que ahora actúan en las líneas que van al norte. Y de ella se concluye que Granada no tendrá cuarta frecuencia ferroviaria con Madrid este verano, en plena temporada alta turística, aunque estos trenes queden liberados desde el próximo 21 de mayo, que será cuando empiecen a operar los nuevos S-106 a Galicia y Asturias.

Será una rama de este modelo de ancho variable y alimentación mixta que sustituirá al vetusto Talgo VI que realiza un único servicio Intercity entre Madrid y Almería por la vía de Linares, y que aumenta en 840 el número de plazas semanales con la ciudad vecina. Para Granada, supondrá la cuarta frecuencia con la capital de España por línea de Alta Velocidad con un tren que, si bien no es un AVE, alcanza velocidades punta de hasta 250 kilómetros por hora. Lo que no ha anunciado Puente son los horarios, pero sí que la implantación llegará en otoño.

El inicio del servicio se hará durante la tercera fase de la Reasignación del parque de trenes de Renfe, una comparecencia de prensa donde el ministro Puente ha explicado las tres etapas de las que constará esta reordenación del material rodante de la compañía estatal de transporte de pasajeros por tren. Es decir, en la última. Aunque desde este mayo estarán disponibles estos trenes, no será hasta noviembre cuando la compañía los distribuya hasta la conexión Madrid-Granada-Almería. Será una única rama de las tres que se liberarán, que también se destinarán a la Madrid-Algeciras y Madrid-Zaragoza-Teruel. Antes, en la segunda fase de este plan, prevista para junio, Renfe ya destinará un S-730 para un servicio para la línea Madrid-Badajoz.

Noviembre será la fecha para la puesta en marcha del servicio, aunque estos trenes tendrán, por consiguiente, que llegar antes a Granada. Será para efectuar dos tipos de pruebas. De un lado, las de funcionamiento del cambiador de ancho ferroviario del Cerrillo de Maracena y comprobar el correcto desempeño de todas ellas. Luego, la realización de viajes de prueba por toda la línea, ya que un tren de este tipo no circula por la vía de Moreda y Guadix desde el año 2013. Esta línea fue sometida a arreglos y cambios en los últimos cuatro años para su adaptación al paso de estos trenes, los S-730, que el ministro ha descrito como "el más versátil del que disponemos", ya que puede circular por los dos tipos de ancho ferroviario y cuenta con alimentación tanto eléctrica como diésel para vías no electrificadas. "No hay un tren como este en el mundo", ha dicho.

La implantación va a tener tres fases condicionadas, en primer lugar, por las obras de ampliación de la estación de Madrid-Chamartín, que no permite usar todo el material disponible ya que la terminal ha reducido un 25% menos los surcos disponibles antes del inicio de las obras de una estación que es la de salida de los trenes hacia el norte de España.

La primera fase, la más inmediata y que empezará en mayo, permitirá implantar un tren S-112M para duplicar las frecuencias Avlo (los servicios de Renfe de bajo coste) entre Madrid y Sevilla y Madrid y Málaga. También se creará una cuarta frecuencia entre Madrid y Cádiz gracias a la reubicación de un tren S-130, y una nueva conexión entre Alicante y Barcelona con la llegada de un Talgo VI.

La segunda fase se pondrá en marcha "en el momento en el que tengamos las vías disponibles en Chamartín", y que será para el mes de junio. Aparte de mandar un S.730 Alvia a la conexión Madrid-Badajoz, también se incrementará el parque de trenes Avlo Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga para la temporada estival, y sumar una cuarta frecuencia Madrid-Salamanca con un Alvia S-121.

En la tercera fase, prevista para noviembre, el ministro Puente sitúa la llegada de los S-730 para la mencionada Madrid-Granada-Almería, además de para la línea con Algeciras y la unión de la capital con Zaragoza y Teruel. También forma parte de esta etapa, la última de la reordenación, el cambio del tren que presta el servicio Torre del Oro entre Cádiz y Barcelona por un S-130, y se manda el S-120 que hacía esta ruta a la conexión directa entre Madrid y Logroño vía Miranda de Ebro.

"Desde el año 2008 no entra ningún tren nuevo de Cercanías en nuestro país", ha explicado en su comparecencia Óscar Puente, que se ha felicitado de que esa estadística se rompa este año. También ha recordado que tampoco se ha dispuesto de nuevos trenes de larga distancia desde 2010. "Y eso ha tenido unas connotaciones importantes en la prestación del servicio ferroviario porque con ese material, el de 2008 y 2010, se están prestando muchos más servicios que entonces", ha justificado el ministros, que ha incidido en que "hay una Alta Velocidad que ha llegado a Palencia, a Burgos, a León; con posterioridad a 2010 que ha llegado a Alicante, a Murcia, a Valencia... Hemos ampliado mucho los servicios que prestaba Renfe con el mismo material".

"El material ya no daba más de sí, ya no lo podíamos estirar más para proporcionar los mismos servicios y mejores, y ha provocado que en muchos territorios no hayamos podido prestar el servicio que nos hubiera gustado y que la ciudadanía merece. Se da el primer paso para cambiar esa dinámica", ha añadido Puente. En su introducción, ha explicado que esta redistribución de material ferroviario "nos va a permitir prestar servicios en otros territorios. Son 30 trenes, de los que 10 se irán a Francia si es que logramos que nos permitan llegar a Paris antes de fin de año, que nos van a permitir prestar servicios que no existían y mejorar los existentes".