Cuevas en Granada: ¿casas o agujeros para ocupar?

La Junta anunció esta semana la primera regulación de las casas-cueva para fomentar su uso incluso como alojamientos turísticos. Dejarán de estar en un vacío legal para ser reconocidas y legisladas. Esto beneficia sobre todo a estas construcciones de la zona Norte de la provincia. Pero, ¿y en la capital? ¿Qué pasa con las cuevas de San Miguel o el Sacromonte?

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Miguel Ángel Fernández Madrid, asegura que está a definir con el Pepri "qué tipo de protección o identidad tenemos que tratar". "La casa-cueva está escrita registralmente tanto si es propiedad del Ayuntamiento o de privados, y será un bien a proteger", aunque matizó que es diferente la casa cueva a "abrir un agujero y meterse allí a vivir".

"Hay que hacerlo bien. En el Albaicín conozco a albañiles y arquitectos que se dedicaban a la intervención en cuevas con características determinadas que va más allá de meterse de aquella manera en un agujero. Hay que distinguir entre casa cueva y ocupa. Sí que creo que la casa cueva en el Albaicín y el Sacromonte merece su protección y ya está completado y esperamos detallarlo más con la Consejería de Cultura más que con Fomento", ha dicho Fernández Madrid.

Aunque no hay un censo específico, el concejal se refirió por ejemplo a las cuevas de San Miguel. "En 2013 vimos que había siete cuevas con doble inmatriculación, privada y del Ayuntamiento, pero no existe un inventario de cuevas porque el Sacromonte no ha tenido ese plan de protección y es algo que hay que ir acotando con la Consejería de Cultura".