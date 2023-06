Las declaraciones del secuestrador y la concejal de Maracena ante el juez: cocaína y crónica de una huida

"Empiezo a tocar y noto un cable. Meto la mano, tiro y siento 'plom'. Dije hostias, he abierto algo. Coloqué la otra mano, tiré y me hacen los asientos solos, 'bom'". Así relató ante el juez la concejal secuestrada de Maracena, Vanessa Romero, el momento exacto en el que consiguió salir del maletero del coche en el que el secuestrador, entonces pareja de la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, la había metido el pasado 21 de febrero tras retenerla y amenazarla con una pistola tras dejar a sus hijos en el colegio en un caso de secuestro y trama política que ha dado la vuelta al país y que se está conociendo por capítulos tras levantarse el secreto de sumario el pasado 25 de mayo.

En un extracto del vídeo de su declaración el pasado 9 de marzo, al que ha tenido acceso Granada Hoy, la concejal, con una chaqueta gris y visiblemente afectada, relata el momento exacto en el consiguió liberarse de las bridas que el secuestrador le había puesto en manos y pies y salir del maletero del coche donde la había metido y permanecía en un local de Armilla.

Romero consiguió quitarse las bridas de las manos ayudándose de los dientes con unos gestos en los que emula la postura que cogió para hacerlo. "Tiré de ellas y me quité las de arriba", dice. Entonces, se quitó loz zapatos "para hacer más fuerzas para empujar" e intentar mover los asientos ya que llevaba tacón. "Según daba patadas un asiento cedió más que los otros dos", recuerda entre sollozos asegurando además que ese asiento era en el que llevaba la silla de su hijo. Entonces, con una rendija abierta, se fue curvando para acercarse a respirar por esa zona mientras pensaba cómo podía encontrar una salida: "Yo decía tiene que haber algo, el Mercedes tiene que tener algo, con lo que me ha costado", por lo que empezó a tocarlo todo palpando con las manos.

"Empiezo a tocar y noto un cable, meto la mano, tiro y siento 'plom'. Hostias he abierto algo. Pensé que lo que había abierto, como mi coche es híbrido, era para cargarlo, pero pensé meto la mano o para respirar. Pero no se por qué, si el instinto, con la misma simetría de la mano coloqué la otra, tiro y me hacen los asientos solos 'bom'", dice en su relato, describiendo con detalle ante el juez de Instrucción 5 de Granada, que sigue la causa, cómo se liberó del maletero en el que el secuestrador la había dejado encerrada.

La declaración de la concejal es clave para conocer cómo fueron los hechos y sobre todo la explicación o motivación de los mismos y aclarar también la vinculación política, que ha salpicado ya a Noel López, exalcalde de Maracena y hasta hace unos días número dos del PSOE andaluz, y a Berta Linares, expareja ya del secuestrador, alcaldesa del municipio y que también ha dado un paso al lado por las consecuencias políticas que está teniendo este caso tras conocerse además que se ha pedido al TSJA que se investigue la posible implicación de ambos en el origen del secuestro.

Otro momento de la declaración de Romero ante el juez, que publica hoy el diario El País, relata cómo comenzó el secuestro. La concejal cuenta cómo se encontró con la entonces pareja de Linares en un paso de peatones junto al colegio de sus hijos y que le hizo el gesto de parar. Según las declaraciones previas, le dijo que se había quedado sin gasolina, aunque Romero no vio el coche. Ya con el secuestrador en el coche, Romero dice que al incorporarse a la carretera nacional notó el gesto con el que el secuestrador le puso una pistola en el costado (luego se supo que era falsa). "Muy tranquilo, me dijo, con ese timbre metálico, ahora cuando puedas das la vuelta, que tenemos que hablar", se ve en el vídeo de El País.

En dicho extracto el juez pregunta por la pistola y el machete que también tenía el secuestrador y la concejal relató que cuando él se bajó ya del coche, le abrió la puerta a ella para decirle que bajara y que ya vio el machete. El juez le pregunta que si en La Chana llevaba la pistola y ella dice que no, que lo llevaba todo guardado en la mochila. "La pistola me la enseña al inicio, el machete no lo vi hasta que se apeó del vehículo en el pantano para las bridas", dice la concejal, aludiendo al momento en el que la lleva hasta el pantano para ponerle las bridas y meterla ya en el maletero. Romero sí recuerda que la pistola "la llevaba guardada en el lado derecho". Además, reconoce que le dice: "Otra vez, Pedro, qué quieres, por favor". "Ahí me pongo más nerviosa porque veo un sitio cerrado y para mí iba a peor".

La concejal también recuerda el "silencio" que se hizo cuando ella desde el maletero sintió que se bajaba del coche y cerró el vehículo para ya dejarla en el local de Armilla, del que finalmente consiguió salir al liberarse de las bridas y poder llamar y pedir auxilio para ser liberada. Al final, reconoce: "Salgo como puedo y lo primero que pienso es coger las llaves y si llega a estar allí me tiro a por él con el coche".

El secuestrador y la cocaína

El secuestrador confeso implicó en su declaración ante el juez a su entonces pareja, la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, y al exalcalde Noel López, con un encuentro previo entre los tres en el que dijo que se le propuso hacer algo contra la edil, un "susto", dice que le dijo López según la versión de éste recogida en el auto. Un caso que ha hecho que finalmente ambos hayan dimitido de sus puestos y abandonado sus cargos políticos.

En un extracto de su declaración ante el juez, publicada por el Programa de AR, el secuestrador dice que "por la forma de que nos la había vendido [en relación a López] a Berta y a mí era la mejor forma para que Berta pudiese seguir su trayectoria". Y en el vídeo se ve una contradicción ya que mientras el informe forense del Instituto Nacional de Toxicología no detectó rastro de cocaína en el detenido, que sigue en prisión provisional por los hechos, este dijo ante el juez dice que sí. Una droga que dijo que le había dado su novia de parte de Noel una semana después de la reunión para que se la tomase y "se envalentone", pese a que, como le dice el juez, "no había dicho que sí" al encargo. Pero Pedro reconoce que como tampoco había dicho que no, entendieron que era un sí.

Ante el juez reconoce que se la tomó. "¿Ingirió la cocaína? Si ¿Toda? Si ¿Cuántas rayas le salieron? Dos, una para cada orificio", dice en el vídeo.