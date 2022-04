¿Puede haber delito de odio en el bulo de Vox sobre 'menas' que tiraban piedras a la Virgen en Granada?

El Ayuntamiento de Granada ha convocado en la tarde de este jueves de forma extraordinaria a los representantes de la Mesa del Observatorio Municipal de Delitos de Odio para analizar el uso político que Vox realizó del lanzamiento de guijarros a la procesión de la Cofradía de la Estrella a su paso por el Centro de Protección de Menores Bermúdez de Castro del Albaicín, sin que estos llegaran a impactar contra personas ni contra el paso. Unidas Podemos anuncia que pedirá llevar el asunto a la Fiscalía. Y el autor de las palabras sobre los menores extranjeros, Onofre Miralles, dice que esto es un "tribunal político".

Concretamente, según ha podido saber Granada Hoy, la convocatoria de este organismo solo tiene un único punto del día: "Estudiar y valorar los incidentes acaecidos el pasado Jueves Santo en el transcurso de un desfile procesional en las inmediaciones de un centro de acogida y la denuncia por el Portavoz deun Grupo Político del Ayuntamiento".

La concejal de Unidas Podemos en el Consistorio Local, Elisa Cabrerizo, ha asegurado a este periódico que, en la reunión de este observatorio, va a ofrecer un análisis de los hechos y va a plantear diferentes medidas para que se tomen cartas en el asunto, entre las que pueden darse desde proponer una mediación entre las partes implicadas, en este caso Vox, La Junta de Andalucía y la Cofradía de la Estrella, hasta elevar ante la Fiscalía una denuncia por posible delito de odio a consecuencia de las declaraciones del concejal de la formación.

"Yo considero que esto es claramente un delito de odio, desde el primer 'tuit', porque se denuncian hechos abstractos y se hace con acusaciones indirectas. Se deja caer la situación, lo que provoca la polémica en Internet, como vimos", ha valorado Cabrerizo.

Además, el Grupo Municipal de Unidas Podemos del Ayuntamiento de Granada ha registrado una pregunta para el próximo pleno ordinario del mes de abril, en la que buscará saber la opinión del Ayuntamiento de Granada sobre esas declaraciones y preguntará si tienen intención de tomar alguna acción al respecto.

Esta mesa, en la que se incluye representación de cada uno de los grupos municipales del Consistorio local y de los consejos municipales de esta, además del defensor de la ciudadanía de Granada, analizará los hechos y las declaraciones de Miralles, y ver si procede o no dar una respuesta.

El propio Miralles ha asegurado al respecto de la convocatoria de este observatorio, nuevamente a través de su perfil oficial en la red social Twitter, que su formación no participará "en tribunales políticos", a consecuencia de la convocatoria de esta mesa municipal de delitos de odio, y ha asegurado que ha denunciado ante el Secretario Municipal la convocatoria de la misma por "groseros errores de forma en la convocatoria".

"Francisco Cuenca, a ti, que llevas años sentado en el banquillo de un juzgado, y sabes de esto... te digo: No participaremos en tribunales políticos. Hay groseros errores de forma en la convocatoria adjunta, que he puesto en conocimiento del Secretario Municipal. ¿Tampoco sabes leer?", ha escrito a través de las redes sociales.

@PacoCuenca a ti, que llevas años sentado en el banquillo de un juzgado, y sabes de esto...te digo:- No participaremos en tribunales políticos- Hay groseros errores de forma en la convocatoria adjunta, que he puesto en conocimiento del Secretario Municipal.¿Tpco sabes leer? pic.twitter.com/ltK46UTC3U — Onofre Miralles Martín (@onofremiralles) April 21, 2022

El incidente, ocurrido en Jueves Santo, se hizo público un día después, el Viernes Santo, cuando Onofre Miralles, el portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada, denunció a través de su cuenta personal en la red social Twitter el lanzamiento de objetos que se realizó desde el Centro de Protección de Menores Bermúdez de Castro, que gestiona la Junta de Andalucía, al paso de la procesión de la Cofradía de la Estrella.

Miralles aseguró que había sido informado de que "desde el centro de MENAS Bermúdez de Castro, lanzaron objetos a la procesión. Están en contra de nuestra cultura y en contra nuestra tradición. Exijo medidas a la Junta de Andalucía", aseguraba en redes sociales. Unas afirmaciones que generaron una gran controversia en Internet, y que incluso llegaron hasta el Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, quien comentó que "estos salvajes deben ser expulsados de España".

Ante estas declaraciones, la Cofradía de la Estrella se desvinculó, queriendo quedarse al margen del retrato político de la situación. "La Cofradía de nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella se desvincula del relato y términos utilizados, enmarcando el suceso en un hecho anecdótico que fue rápidamente solucionado. Nuestra corporación se desvincula de cualquier ideología política o fin alejado de la vida cristiana", aseguró en un comunicado.

Desde la Junta de Andalucía se quiso aclarar el incidente, asegurando la Consejería de Igualdad que los responsables del hecho fueron "dos niños españoles de 8 y 9 años" del Centro que estaban jugando en el patio en el momento del paso de la cofradía, y que estos "tiraron dos pequeños guijarros a la calle cuando pasaba la procesión", sin golpear a ninguna persona del público ni a nadie del cortejo ni a los pasos.

Desde Igualdad continuaron aclarando que "un policía local que estaba fuera entró y avisó de que habían caído los dos chinos, que tuvieran cuidado, asegurándoles que no se preocuparan que no había sido nada". "Los educadores ya le habían regañado a los niños y estaban con ellos en el patio", por lo que no hubo más incidente ni la Policía le dio más importancia.