El directivo señalado por la UCO por supuesto trato de favor de Koldo: “Saquemos las manzanas podridas del sector”

La hemeroteca es complicada y no solo para los políticos. Uno de los directivos empresariales señalados en el último informe de la UCO del caso Koldo-Ábalos-Cerdán, Daniel Fernández Menéndez, que junto a su hermano Antonio (ambos de Baza) se intercambiaron mensajes con Koldo García sobre adjudicaciones de obras y nombramientos de cargos en el Ministerio, publicó en 2022 un artículo titulado La reputación en el sector (de la construcción), donde analizaba los motivos de la mala imagen pública de estas empresas y señalaba la corrupción. Al final daba la receta a seguir: “Saquemos las manzanas podridas del sector”.

El artículo está publicado por Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), del que Fernández Menéndez fue nombrado vicepresidente en marzo pasado, como el resto de la junta directiva de la patronal de las pymes.

El directivo de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), señalada por la UCO, explicaba en su tribuna los motivos por los que a su juicio las empresas del “ladrillo” tenían mala reputación social y exponía que la corrupción era uno de ellos, aunque a su juicio no era una imagen del todo real: “No voy a negar que ha existido corrupción en la construcción. Aquí vuelvo a enfatizar que se nos adjudica una corrupción que no es nuestra, toda la corrupción del suelo, de las recalificaciones, etc… recae sobre nosotros y la sociedad así lo entiende. En los casos más grandes de corrupción no ha estado la construcción”.

Daniel Fernández Menéndez

En conversaciones con Koldo

Se da la circunstancia de que este artículo tiene fecha de noviembre de 2022, justo el mismo tiempo en el que están datados parte de los mensajes de este directivo y su hermano, conocido como Toño, con Koldo García y que aparecen en el informe de la UCO. En particular, las conversaciones de esa época, cuando Koldo y Ábalos ya no estaban en el Ministerio de Transportes, versaban sobre los cargos que se mantenían o no en el Gobierno. Daniel Fernández es el autor de la expresión “¡Qué putada!” cuando el exasesor del ministro le informó de que Javier Herrero había sido cesado como Director General de Carreteras. Luego Koldo le contestó: “Tranquilo”, en una posible alusión al futuro relevo en el cargo. Cuando él y su hermano supieron quién sería, Antonio Fernández Menéndez le escribió a Koldo: “Tomaaaaaa”.

La Guardia Civil incluye a la empresa representada por los hermanos Daniel y Antonio en su informe por las conversaciones mantenidas de presuntos amaños y señala varios contratos en los que pudo haber presuntas irregularidades.

El contrato de la mujer de Koldo

También es Daniel la persona que, según las sospechas expuestas por la UCO, habría organizado la contratación posiblemente ficticia de la mujer de Koldo por parte de una empresa de Baza, Áridos Anfersa, con la que OPR formó una UTE (Unión Temporal de Empresas). Según las comunicaciones interceptadas fue a Fernández Menéndez a quien el antiguo asesor del Ministerio mandó los datos de su mujer para que pudiera recibir la nómina mensual que al final le reportó más de 13.000 euros. Una vez que el empresario le remitió el alta de la Seguridad Social de Patricia Uriz a su marido, Daniel le preguntó a Koldo: “¿He recuperado mis piernas?”. Luego le pidió el número de cuenta para el ingreso de las retribuciones mensuales. La Guardia Civil explica en su informe que la explicación de esta operación es que Daniel hubiera actuado como intermediario en esa contratación por parte de una empresa con la que trabajaba OPR.

También consta otra conversación entre este directivo de la construcción y Koldo García en 2024, en la que Daniel pide que se le adjudique una obra de emergencia a OPR por la caída de un talud. Finaliza su mensaje con el investigado con un “Besos. Tomamos café”.

Esto ya ocurrió en un tiempo en el que Koldo desconfiaba de las comunicaciones y por eso llamó al otro hermano, Antonio, para quejarse: “Oye mira, me ha mandado un mensaje tu hermano donde viene especificado todo y cuando digo todo es todo referente a una cosa de emergencia y tal. Por el WhatsApp yo no quiero nada con mi número. Hablamos tú y yo y lo hacemos como lo sabemos hacer. ¿Vale?”. Este es uno de los motivos que argumentó la Guardia Civil para confiscar el teléfono del directivo empresarial, lo que sucedió en Guadix el mismo día en que fue detenido Koldo García.

Según las pesquisas de la Guardia Civil, los hermanos Daniel y Antonio entraron en contacto con la presunta trama Koldo a través del cuñado de los primeros, marido de su hermana, que era directivo de Acciona y llevaba años tratando con Koldo en Navarra.