Una donación de 200 mascarillas infantiles para el área de Oncología Pediátrica del Materno de Granada

La escasez de material en los distintos hospitales y centros de salud de Granada para hacer frente al coronavirus es la denuncia más clamada por el personal sanitario granadino. "No quedan EPIs o no hay mascarillas" está siendo la tónica general de las reivindicaciones para que se busquen mayores dotaciones de materiales al colectivo que, día a día, tiene que lidiar con el Covid-19, pero además con cualquier otro tipo de virus o enfermedad. Por ello, hace días que no dejan de sucederse las donaciones por parte de particulares, asociaciones u ONGs, un gesto que también ha llegado al Hospital Materno Infantil.

El Materno, que pertenece al Hospital Virgen de las Nieves, cuenta con un área dedicada a la Oncología Pediátrica donde aquellos menores que tienen que hacer frente a la lucha contra el cáncer tratan de superar lo que para ellos se ha convertido en una lucha diaria. Si bien es cierto que los efectos del coronavirus no parecen tan severos en los niños, para este colectivo que presenta una patología previa como es el cáncer la situación es distinta, por lo que la ONG Medicusmundi Sur ha querido colaborar en su protección.

"Son tiempos de cuidar de los demás y en especial de los más vulnerables Covid-19. Precioso gesto de generosidad de Medicusmundisur que dona a Oncología Pediátrica 200 mascarillas infantiles. Mil gracias de todo corazón. Este virus lo paramos unidos". Con este anuncio a través de la cuenta oficial de Twitter del Hospital Virgen de las Nieves, el Materno Infantil anunciaba la donación recibida por esta ONG que con dos centenares de mascarillas infantiles ha contribuido también en la lucha contra el coronavirus.

Se trata de un gesto agradecido por hospital, pacientes y familiares en una época difícil en la que incluso las visitas a este colectivo se han visto muy mermadas como medida de prevención al Covid-19.