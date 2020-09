Las entidades locales de Granada recibirían 68,9 millones si prestan los remanentes municipales

Todo es según del cristal con el que se mire. En política ese cristal se llaman siglas y si el partido que gobierna coincide con las de un ayuntamiento estará a favor y a la inversa si una entidad local tiene un color diferente opinará lo contrario. Es de perogrullo, pero conviene recordarlo toda vez que unos y otros lo remarcan en cada una de sus intervenciones sobre la cuestión del préstamo de los remanentes municipales: ese dinero de consistorios y diputaciones con superávit que guarda Hacienda para luego devolver vía transferencias con un pequeño interés. En ese debate sobre si es dinero inmovilizado o una inversión, un informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aclara qué provincias saldrían más beneficiadas y cuál es la rentabilidad que le sacarían las localidades a esos préstamos.

En el caso de la provincia de Granada, las entidades locales que aportaran esos remanentes ahora guardados en depósitos bancarios obtendrían un beneficio de 68,98 millones de euros según los cálculos el estudio de Gestha a nivel andaluz.

Dentro de Andalucía -que según el sindicato de Técnicos de la Agencia Tributaria sería la comunidad más beneficiada tras Cataluña-, los municipios granadinos estarían en cuarto lugar en dinero transferido por el Gobierno (1,38%). En primer lugar estarían los ayuntamientos sevillanos (4,16%), en segundo los malagueños (3,45%) y en cuarto los almerienses (1,63%. Asimismo, por debajo de la provincia de Granada estarían Cádiz (1,19%), Huelva (1,18%), Jaén (0,93%) y Córdoba (0,79%) como las menos beneficiadas.

El estudio de Gestha señala que los ayuntamientos de la provincia de Granada podrían prestar como máximo un total de 128,9 millones de euros en remanentes. Dinero que sería devuelto vía transferencias con posterioridad con esa ganancia mencionada de 68,98 millones en intereses. Asimismo, el censo de población que representan los municipios que entregaron en plazo la información al Ministerio de Hacienda es del 2,02% del conjunto del territorio granadino.

En cualquier caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió este lunes a congelar el decreto sobre los ahorros de los ayuntamientos y el nuevo fondo municipal de 5.000 millones (Andalucía recibiría 734 millones y Granada 68,9) hasta que exista un acuerdo de los grupos políticos con posibles modificaciones en el Congreso toda vez que existe una gran discordia entre los partidos y todo apuntaba a que la propuesta iba a ser rechazada.

Mientras continúa el debate político, por parte del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda se insta a las formaciones a acercar posturas para que la financiación del gasto público en este tiempo de pandemia sea lo más eficaz posible ante una crisis que afecta por igual a familias, empresas y sectores económicos derrumbados por los efectos del coronavirus.

En su estudio sobre este decreto, Gestha asegura que las entidades locales españolas, al cierre de 2019, tenían unos 14.852 millones depositados en los bancos que les están cobrando unos 70 millones en intereses negativos. Un importe que, según el sindicato, es prácticamente indisponible, según la Ley de estabilidad presupuestaria vigente desde 2012.

Es por ello que esta organización sindical de la Agencia Tributaria considera una ganancia para los municipios y diputaciones prestar los ahorros de ejercicios con superávit a las arcas estatales, ya que cobrarían un interés positivo mínimo del 0,05% anual por el préstamo a 15 años y participarían del fondo de 5.000 millones. Además, señalan desde Gestha, el Gobierno central financiaría a largo plazo una parte de las ayudas públicas para la recuperación.

Si bien es cierto, que los técnicos de Hacienda apuntan que esta tramitación debe debatirse como proyecto de ley para que los municipios tengan tiempo para consensuar sus propuestas, ya que para muchos ayuntamientos no resultaría suficiente el fondo de 5.000 millones para la recuperación económica y social que se distribuirá en 2020 y 2021. Además, llegado el caso podrían tener problemas inmediatos para asegurar el pago a proveedores dentro de los plazos legales o atender gastos de urgencia.

En esta tesitura se encuentro el Ayuntamiento de Granada, que junto a otras 30 grandes ciudades españolas ha manifestado este martes la necesidad de que se cree un real decreto exprés que no condicione fondos al ahorro. A la capital no le vendría particularmente bien el acuerdo, pues le pesarían los años de losa económica anteriores y su ingente deuda municipal, por lo que el alcalde Luis Salvador ha sido tajante al afirmar que "mal haría Pedro Sánchez si no abre una vía de negociación con el municipalismo" y mandándole el mensaje al presidente del Gobierno de que no debería tratar a los ciudadanos "dependiendo de que sus ayuntamientos tengan o no remanente, sino teniendo en cuenta que cualquier ayuntamiento tiene que poder ayudar a sus ciudadanos a salir de esta crisis".