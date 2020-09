La plaza de toros de Granada abrirá nuevamente sus puertas, si nada lo impide, el próximo día 26 de septiembre y lo hará después de más de un año sin toros en la ciudad; y tras haberse suspendido todos los actos culturales en este recinto, tanto conciertos como la propia feria del Corpus. Lo hará con una corrida de toros, en la que están anunciados Enrique Ponce, Curro Díaz y Sebastián Castella, y una novillada sin picadores. El encargado de la organización y de dar toros en tiempos de la Covid-19, el empresario José Antonio Cejudo (Güéjar Sierra, 1984).

Anunciado en los carteles como El Güejareño, decidió colgar el traje de luces para sentarse tras la mesa de los despachos, confeccionando carteles y llevando toros y otros espectáculos populares a los principales pueblos de la geografía andaluza. Este año, además, tendrá la oportunidad de dirigir, durante el otoño, los designios taurinos de la Plaza de toros de Granada. "Para mí dar toros aquí y más en el 2020, con todas estas circunstancias, es un sueño para mí", ha asegurado Cejudo.

- Granada pasó del todo el año pasado a la nada en este 2020, ¿por qué, con la actual situación epidemiológica, era para ti tan importante dar toros?

- El año no podía pasar en blanco y había que hacer lo imposible para que la llama de la afición no se apagase. Después de un año cerrada, volver a hacer funcionar la plaza es mundo. En Granada tenemos la suerte de que es una plaza que es de propiedad privada y las cosas son siempre más sencillas pero en aquellas que gestiona la administración pública es difícil. Políticamente, dar toros está muy mal visto y dejar una plaza cerrada durante un año es un desastre para la Fiesta.

- La gestión que vas a hacer de la Plaza de toros de Granada va a ser circunstancial y por un tiempo limitado ya que no ha existido una adjudicación por parte de la empresa. ¿Eso pone en riesgo la inversión que puedas hacer cara a los festejos programados para septiembre?

- La apuesta ha sido fuerte por mi parte y no he venido a dar una corrida de toros al uso con tres figuras del toreo. He hecho una inversión importante, trayendo a tres espadas de primer nivel y, además una novillada sin picadores para que toreen los chavales de Granada que es lo que a mí me hubiera gustado que hicieran conmigo cuando estaba de torero. Cuando empezaron las primeras conversaciones con la propiedad siempre hablé de una corrida de toros lo mejor presentada posible y darle una oportunidad a los que están empezando porque se lo merecen y porque ellos son la base de la Fiesta y de donde pueden salir las figuras del mañana.

- La falta de promoción de la Fiesta no solo viene por la falta de novilladas. En este año, más que nunca, se ha echado de menos el compromiso de la mayoría de las figuras. ¿Es difícil componer carteles así?

- No sé los demás pero traer a Enrique Ponce, Curro Díaz y Castella a Granada ha sido fácil. Torean tres amigos y, además, viene la máxima figura del toreo, Ponce; que lo es de siempre pero ahora más indiscutiblemente que nunca, porque mientras el resto estaban esperando detrás de la mata él fue el primero en echarse la temporada a las espaldas y tirar del carro.

- Sin embargo el cartel del que se hablaba inicialmente era distinto, con Ponce, El Fandi y Roca Rey. ¿Qué ha cambiado para que eso no llegue a buen puerto?

- En ese cartel había verdades y no-verdades. En cualquier caso, cuando el aforo se redujo al 23% ya era imposible dar ese cartel. Quiero dejar claro que con David Fandila no ha ocurrido nada y el que no esté anunciado el día 26 es solamente por las circunstancias. No habido nada. Y si siguiera de empresario el año que viene al primer torero que llamaré será a El Fandi.

- Una pena que el torero de la tierra no pueda celebrar su veinte aniversario de alternativa en su plaza.

- Son las circunstancias. No ha habido conversaciones ni para sí ni para no. Pienso que, con este aforo, no era lo más idóneo que David viniera a Granada aunque, es verdad, que era un cartel perfecto para él. Pero de verdad que no hay problema personal alguno. Somos amigos como también lo soy de su apoderado. Pero insisto, si el año que viene vuelvo a dar toros en Granada el primero al que llamaré será a él.

- Dicen que estás barajando que haya un festejo más aún en Granada, quizá para octubre.

- Hay un proyecto para dar toros a mediados de octubre, sí, pero tienen que darse muchas cosas a favor. Entre ellas que haya alguna televisión importante detrás respaldándolo. Si se da, será una corrida torista.

- La propiedad de la plaza comentaba que en septiembre abriría un plazo de presentación de propuestas para la adjudicación de la plaza en los próximos años. ¿Tu empresa, Puerta Grande, entrará en la licitación?

- Nosotros nos vamos a presentar al igual que, como me consta, otras empresa están haciendo llegar sus ofertas y sus proyectos. Pero también te digo que voy a hacer todo lo posible para que no se me escape. Ahora mismo Granada es un sueño pero espero que sea también una realidad y poder desarrollar un proyecto a largo plazo, como hizo la familia Miranda, que son el ejemplo para mí: honestidad, honradez y pensar siempre en el aficionado.

- El delegado de la propiedad, Salvador Fernández Fábregas, comentaba el interés que habían tenido en Granada empresas como Lances de Futuro, Tauroemoción o los empresarios Ángel Bernal o Joxín Iriarte. Todos con experiencia previa en plazas de segunda.

- Competir con ellos es duro, aquí no hay enemigo pequeño nunca. La de ahora va a ser mi primera corrida de toros en plaza de segunda, sí, pero cada empresario tiene sus armas. Hay otros factores que van más allá del dinero y es donde yo voy a basar mi propuesta. Creo que la propiedad lo sabrá valorar. Hay que buscar abrir la oferta de espectáculos más allá de la Feria del Corpus, traer a las figuras pero también a los toreros que están empezando a funcionar y darles la oportunidad. Y, al aficionado, darle la oportunidad de ver la variedad de encastes. Tengo muchas ideas, me falta la oportunidad para poder plasmarlas.