La nueva vida del Estadio de La Juventud

Más vale tarde que nunca. Eso debieron pensar los vecinos del barrio de La Rosaleda cuando vieron la concentración de autoridades y medios de comunicación que se dieron cita este lunes en la entrada del Estadio de La Juventud. Nueve años después de la primera fase de la reforma de la simbólica instalación deportiva, se inauguraba la segunda fase pero aún queda una tercera.

Al acto acudió el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo; José María Arrabal, viceconsejero de Educación y Deportes de la Junta; Antonio Granados, delegado del Gobierno andaluz en Granada y el alcalde de la capital, Francisco Cuenca, entre otros. Además, estuvieron presentes representantes de varias federaciones deportivas así como Laura Bueno y José Manuel Ruiz, deportistas granadinos de élite.

Completo

A Estadio no le faltan detalles. En la entrada, que simula una pista de atletismo de seis calles, se puede leer la frase “Del Darro al Veleta, Granada es atleta”. La zona de gimnasio cuenta con una sala de musculación muy completa con variedad de máquinas; otra con bicicletas estáticas de última generación para hacer spinning o, simplemente, pedalear; otra para practicar boxeo y una última para clases colectivas. Pero la joya de la corona de esta segunda fase es el pabellón, que destaca por su luminosidad y que el primer equipo de la Fundación CB Granada espera usar cuando, por motivos de organización de eventos en el Palacio de Deportes, se vea obligado a buscar una pista alternativa a la instalación del Zaidín.

Icónica

Arturo Bernal fue el único que habló por lo que se refiere a los representantes políticos pues la instalación es propiedad de la Junta de Andalucía. El consejero señaló que la inversión pública ha ascendido a unos 9,5 millones de euros en esta remodelación para un espacio en el que “se aprenden valores y formas de vivir la vida”. Para el máximo responsable del deporte en la comunidad autónoma, que asumió el cargo tras el fallecimiento de Javier Imbroda, la inauguración del Estadio de la Juventud supone una doble satisfacción. Por un lado, para los deportistas federados porque podrán disfrutar de “un espacio acorde a sus necesidades, talento y esfuerzo para que pueda seguir soñando con alcanzar grandes logros deportivos”. Y, por otro, se congratuló por la ciudadanía pues “podrá mejorar su estado físico y luchar contra el sedentarismo”, dado que “el deporte es una forma de tener una vida saludable”.

Bernal calificó la instalación como un espacio “icónico” en Granada, pero resaltó el modelo de gestión que se va a llevar a cabo que definió como “único e inédito” en Andalucía y prácticamente en el resto de España. Y es que serán hasta once las federaciones que participarán en el día a día junto a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía SA.

Actualmente, son unos 2.000 los usuarios únicos que utilizan las instalación pero, con el fin de las obras, el objetivo es doblar dicha cifra. No obstante, no ocultó que al fin se ve la luz “tras un periodo gris” y que el complejo, que etiquetó de “emblemático”, vuelve a “brillar”. En su intervención, Arturo Bernal no se quiso olvidar de Marifrán Carazo, que aspira a la alcaldía del Ayuntamiento de Granada, de la que dijo que ha sido “muy insistente en los ocho meses que llevo en el cargo desde que fui nombrado consejero, pues en todos los consejos de Gobierno preguntaba por el estado de las obras”.

Arturo Bernal: "Queremos duplicar el número de usuarios únicos en esta instalación icónica"

Por su parte, Francisco Cuenca indicó que el Estadio de la Juventud “tiene un valor simbólico especial porque nadie entendió que se cerrara esta casa”. El alcalde declaró a Granada Hoy que “hay que reconocer el valor que tiene para el deporte de la ciudad en general y para los vecinos del distrito Ronda en particular”. “Los ciudadanos tendrán una gran oportunidad de disfrutar de una magnífica instalación” manifestó, pero indició en que “ahora nos toca pedir que se siga invirtiendo y se avance en la tercera fase que permitirá completarla con la piscina”.

Sobre la participación del Consistorio en la gestión, que lo asume la Junta, aclaró que “tenemos conciertos en determinadas actividades, pero es cierto que hay dos o tres espacios que lo hemos solicitado para uso de entidades deportivas de la propia ciudad que esperemos que sean atendidas”. En ese sentido, recordó que “el Granada CF femenino empezó jugando aquí gracias a la gestión que hicimos y, por ejemplo, con el Club Granada de tenis de mesa estamos hablando con la propia Junta y con la Federación para que le cedan las instalaciones directamente”.

Los deportistas

También participaron en el acto el laureado palista José Manuel Ruiz, que recordó la antigua estructura del estadio, con “la piscina, el restaurante o el frontón”, resaltó el “abanico posibilidades que a partir de ahora van a tener los deportistas granadinos por aquí lo tienes todo”. A su vez, la atleta Laura Bueno, habitual usuaria durante sus sesiones de entrenamiento, definió La Juventud como “mi segunda casa”. La especialista en 400 metros lisos no quiso desperdiciar la ocasión de reivindicar “que se cambie la pista de atletismo porque a veces no sé si estoy entrenando en tartán o en cemento”.