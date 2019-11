¿Qué eventos se salvan del veto municipal contra la saturación de actos públicos?

El concejal de Movilidad y Protección Ciudadana, César Díaz, ha dado cuenta hoy de la creación de la comisión técnica para estudiar los eventos que se desarrollan en la vía pública de forma que se evite la saturación que sufre la ciudad.

Una comisión por la que no tendrán que pasar tan sólo 11 eventos de los 600 que se realizan al año y para cuya solicitud se va a abrir un periodo extraordinario del 1 de enero al 28 de febrero de forma excepcional este ejercicio ya que lo habitual es que sea hasta el 31 de octubre las peticiones de los organizadores de eventos culturales y deportivos para planificar con tiempo las acciones que se van a realizar.

Así, se consideran eventos "exceptuados" Fin de Año, la Cabalgata de Reyes, San Cecilio, Día de la Cruz, Corpus, la Virgen de las Angustias, el Festival de Música y Danza, el Día de la Hispanidad, Semana Santa, el Día de la Toma y la Media Maratón del 9 de mayo. "Son eventos consolidados, enraizados y estas fechas quedarán al margen de esa solicitud". Con todo, se podrían incorporar algún evento más a petición de los grupos municipales que consideren que "también deben estar al margen y no formar parte de la evaluación técnica y política".

Díaz ha explicado también que se están elaborando unas bases en las que se van a incorporar una serie de exigencias y requisitos para participar en la organización de eventos en la ciudad como fianzas o seguros. Además, se van a fijar días "para intentar evitar que se celebren más eventos porque son especialmente saturados, donde cualquier celebración que coincida dificulta atenderlos". Así, se fijarán días "excluidos del calendario a ofertar".

Según el concejal, en las próximas semanas se espera tener este documento consensuado y se le dará a la comisión de eventos "el máximo rango, la máxima oficialidad" de forma que se llevará a la próxima Junta de Gobierno Local para dejar de ser un grupo de trabajo y dar un paso más.

Desde la Policía Local valoran que se haga todo lo posible por reducir el número de efectivos, bajar el impacto en horas extra y buscar recorridos alternativos que satisfagan a todas las partes, organizadores y Ayuntamiento.

El portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, ha destacado que la celebración de todos estos eventos aumenta el gasto de horas extra policiales y ha optado por "ser bastante restrictivo por la situación de ruina del Ayuntamiento". Y no sólo por el tema económico sino porque "espacios como el Paseo del Salón se ha privatizado los fines de semana y muchas celebraciones no aportan nada, más que ruido y no suman".