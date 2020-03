El exdirector de Urbanismo sobre la discoteca del Serrallo: "Nunca se ha hecho algo parecido en Granada"

El exdirector de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada Jacobo de la Rosa, testigo clave del juicio del caso Serrallo por ser la persona que alertó en sus informes sobre la supuesta ilegalidad de la discoteca, ha insistido hoy, en su segundo día como testigo ante el tribunal, en la "gravedad" de haber levantado ese edificio en una "zona verde". "Era impensable, porque nunca se ha hecho algo parecido en Granada", ha declarado en alusión a otras posibles comparaciones que las defensas han sacado a relucir durante el juicio.

El testigo y perito ha protagonizado una sesión judicial que tenía un componente algo insólito, porque ha tenido que responder directamente a las preguntas de una de las acusadas, Isabel Nieto, que como concejal de Urbanismo fue su jefa durante los años del asunto que se juzga y que en este caso ejerce su propia defensa como letrada.

Cuando Nieto le ha preguntado por el informe demoledor contra la actuación urbanística del parque del Serrallo que De la Rosa dejó en Urbanismo el último día antes de marcharse a otro puesto en Diputación, el testigo le ha dicho: "Yo quise transmitir a usted como delegada (de Urbanismo), a los superiores y a los que dependían de mi... Un informe urbanístico sobre una actuación en una zona verde... Quise transmitir la trascendencia y la gravedad de lo planteado allí, en contra del plan urbanístico".

La exconcejala de Urbanismo, que fue la que nombró a Jacobo de la Rosa como cargo de confianza, le ha preguntado si cree que lo hizo por recomendación del presidente del Partido Popular, Sebastián Pérez, dado que el día anterior declaró que tuvo que recurrir a él cuando tuvo problemas en Urbanismo. "No sé si me recomendaría, si sé que él me conocía de Urbanismo y hablaba bien de mí", le ha respondido el testigo, que de nuevo ha insistido en que nunca fue afiliado del PP.

Otro desencuentro entre las distintas versiones ha llegado cuando Nieto ha preguntado al testigo por una supuesta reunión que habría mantenido él con el promotor acusado, Roberto García Arrabal, en una fecha concreta y a petición de la concejal, es decir, de ella misma. Pero De la Rosa ha muy tajante: "Ni me ha dado esa instrucción nunca ni me he reunido jamás".

La mayor parte de la declaración de este testigo de las acusaciones, en respuesta a preguntas de las defensas en la jornada hoy, se ha centrado en aclarar que como director de Urbanismo sólo manejaba y decidía sobre los expedientes de su departamento y no de otros como el de Obras, dirigido por el acusado Manuel Lorente. "No se me ocurría revisar los expedientes del señor Lorente, que era una autoridad allí", ha añadido al respecto. Al hilo de esto, Nieto le ha preguntado que si él mismo no podía conocer algunos expedientes, tampoco podría hacerlo la concejal; a lo que De la Rosa le ha dado la razón con un "obvio" por respuesta.

Durante gran parte de este juicio que comenzó hace más de un mes las defensas han sacada a relucir muchas veces la comparación de la discoteca del Serrallo con otros establecimientos en otros parques de la ciudad como el quiosco de las Titas del Salón. Jacobo de la Rosa, que ha negado conocer los pormenores de muchos de estos otros casos, sí ha dicho que la zona verde del Serrallo tiene unas características especiales porque no es un espacio urbano más, sino un sistema general de espacios libres, dibujado así en el Plan General de Ordenación Urbana para dotar de zonas de esparcimiento al conjunto de la ciudad y cumplir así con los promedios de espacios verdes por habitante. Por eso ha dicho que se sorprendió mucho cuando conoció lo que sus otros compañeros habían permitido hacer en este parque del Serrallo.