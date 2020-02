¿Por qué fallaron las campanadas de Granada la pasada Nochevieja?

Ya se sabe por qué fallaron las campanadas del 31 de diciembre de 2019 en el Ayuntamiento de Granada debido al apagón del escenario que se registró a esa misma hora justo a las 12 de la noche, lo que dejó a los asistentes sin tomarse las uvas.

Según ha detallado hoy el alcalde de Granada, Luis Salvador, tras las investigaciones realizadas en el Ayuntamiento, se sabe por qué falló el sistema. Y fueron dos fallos humanos consecutivos.

Al parecer, el técnico que programó la iluminación lo hizo el 20 de diciembre y hasta el 31 de ese mes pero a las doce de la noche, sin existir comprobación posterior de que esa jornada, Nochevieja, tendría que estar hasta más tarde por las campanadas y el espectáculo posterior. Y es que la programación se hace mediante aplicación en la que se controlan todas las luces de Granada y a la que tienen acceso el informático de la aplicación, el jefe del área y dos técnicos. Y se ha comprobado que la luz que tenía que alimentar el escenario no se había alargado y por tanto se apagó a las doce.

Y había plan B, pero también hubo fallo. Se contrató un generador para emergencia por si había fallo de luz que este generador siguiera manteniendo el suministro y por tanto no se apagara la luz en ese momento tan importante. Pero según el alcalde, el generador estaba, junto al escenario, pero la persona que tenía el encargo de conectarlo no lo hizo, por lo que cuando se apagaron las luces por la mala programación, el generador no estaba enchufado y tampoco saltó.

El Ayuntamiento valora tomar medidas ante estos hechos pero no se asegura en qué momento se hará ni de qué tipo será esta reclamación.