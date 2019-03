“El mensaje es: la ampliación del dominio esquiable no conlleva construcción , conlleva un tratamiento del parque para disfrute social, con una base de tecnología de remontes lo más avanzada posible para evitar telesillas y teleféricos, y para lograrlo se necesita la colaboración de la Administración para mejorar los accesos actuales , quitándonos de la cabeza soluciones siderales de Nigüelas y otras. Y si no hay capital privado , olvídate”, resume Uslé, quien cree que en cinco años podría estar en funcionamiento “al menos una primera fase”.

Como el plan maneja la construcción de un parking en el Parque de Actividades del Mirlo Blanco, y parte de la expansión se haría por la zona recreativa de la Hoya de la Mora, el proyecto prevé la adaptación de un espacio cercano a la estación para los no esquiadores. Se trata de un parque de nieve con diferentes atracciones en la zona de Fuente Alta, donde se encuentra el circuito de mountain bike: “Se meten unos cañones de baja presión, se ponen unos juegos, unas casetas y aseos”. Así se separaría al visitante del esquiador. Para el verano, el uso del funicular serviría para acercar al público al Parque Nacional, dotando de un mirador al final del cable con vistas a la Alpujarra, al Mediterráneo y a la ciudad.

El plan que tiene en su poder la Junta de Andalucía, pero que desarrollaría el capital privado, contempla la construcción de un funicular desde la estación hasta una zona cercana a la Laguna de las Yeguas , desde donde se haría una especie de intercambiador en el que los usuarios cogerían un telecabina hacia el Cartujo, desde donde se expandiría una zona casi virgen, que no requerirá más que la construcción de la pilonas y quizás algún remonte más pequeño, según desvela el autor del proyecto a esta redacción.

La idea de funicular, como el de Mayrhofen (en la foto), de uso para esquiadores en invierno y visitantes en verano dista de la propuesta del candidato a la Alcaldía de Granada, Sebastián Pérez, de retomar uno entre la capital y la estación. Para el arquitecto, un teleférico desde Granada no sería útil para el esquiador, ya que este “va muy cargado” y “necesita el coche” para transportar todo el material. “Le apoyo, pero hay que separar al esquiador del visitante”, afirma rotundo.

Para este arquitecto es imperativa la mejora de los accesos, que conllevaría la mayor inversión pública por parte de las Administraciones. La idea presentada de forma sucinta es, de un lado, peatonalizar gran parte de la urbanización y crear un nuevo aparcamiento de 5.500 plazas en el lugar que ahora ocupa la zona para no esquiadores del Mirlo Blanco .

El Parque Nacional, los límites y los ecologistas

El arquitecto Justo Uslé tiene experiencia en muchas estaciones internacionales. Afirma rotundo que los límites del Parque Nacional se pueden modificar, tal y como sucedió en los dominios esquiables de los Alpes italianos, franceses y austriacos: “Ahí se han sentado a trabajar los ecologistas, los conservadores, los de las estaciones, los arquitectos, y los ingenieros, para que se dañen lo menos posible los parques. Y se ha hecho”. Pone el mismo caso que en la Alta Saboya. “Sólo en la parte alta, hay 23 estaciones de esquí. Valles enlazados unos con otros. He trabajado tres años en Courchevel y veíamos toda la naturaleza del Parque Nacional”. Uslé, quien cree que el punto débil de su propuesta es que se imponga “la conservación máxima de los ecologistas”, sacó a relucir también un estudio de la Universidad de Granada que mide el impacto de las máquinas pisanieves sobre la superficie del suelo. “Sólo tienen efecto en una profundidad de 15 centímetros y a las plantas no les pasa nada”, afirma el arquitecto, quien no niega que para las pilonas del telecabina al Tozal del Cartujo hay que hacer obra. “Pero cada una sería un 3x3. ¿No compensa que puedan subir las familias y ver todo el Parque Nacional como se ve desde ahí? Es maravilloso”, ensueña el impulsor de la idea, quien estima que su ampliación solo supondría invadir un 1,7% de todo el Parque Nacional de Sierra Nevada.