Un investigador utilizará la técnica del 'hijo de tres padres' fuera de España

El investigador y director de la Clínica Margen de Granada, Jan Tesarik, ha anunciado que aplicará la llamada técnica del 'hijo de tres padres' fuera de España "dadas las dificultades que ofrece el marco legar español y europeo", una decisión que coincide con la noticia del supuesto nacimiento en China de un tercer bebé genéticamente modificado.

Para Tesarik, se está produciendo "un abismo" entre los investigadores chinos y los de la Unión Europea y Estados Unidos, "incluso a la hora de aplicar técnicas que han demostrado que son útiles e inocuas hace diez años, pero que siguen estando prohibidas en la mayoría de los llamados países occidentales".

En este contexto ha enmarcado la donación de citoplasma en la reproducción asistida (DORA), conocida también como de 'hijo de tres padres', desarrollada por los doctores Jan Tesarik y Jacques Cohen en el año 2000 y que, según defienden, "ha permitido el nacimiento de decenas de niños normales".

El supuesto nacimiento de un tercer bebe modificado genéticamente, dado a conocer el pasado viernes por la publicación estadounidense Massachusetts Institute of Technology Review, genera según el experto "incredulidad y rechazo en la comunidad científica internacional por aplicar una técnica insuficientemente verificada en experimentos animales y con riesgos, potencialmente tardíos para la descendencia. Sin embargo, el simple hecho de que unos trabajos no convencionales hayan sido posibles marca una profunda diferencia entre China y el resto de países a la hora de investigar y avanzar", mantiene.

A juicio del doctor Tesarik, "las administraciones estatales no tendrían que intervenir en cuestiones puramente médicas, dado que sus expertos a menudo no tienen la formación adecuada". Por esta razón han decidido aplicar la técnica del 'hijo de tres padres', rechazada en España, en un tercer país hispanoparlante. Su objetivo, según ha dicho, es que "las parejas con infertilidad femenina inexplicada puedan hacer realidad su sueño de ser padres de manera segura para el bebé, sin limitaciones burocráticas que no científicas", de modo que la consulta se haría en España y la intervención fuera de este país.

La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida desestimó a principios de este año el proyecto de investigación vinculado a la llamada técnica del 'hijo de tres padres' presentado a principios de 2017 por el equipo del doctor Jan Tesarik, lo que se fundamentó en las limitaciones establecidas en la legislación