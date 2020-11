'Sin ayudas nos arruinan': la hostelería de Granada vuelve a manifestarse este jueves

Casi dos meses después de inundar las calles de Granada en una manifestación histórica (al no tener precedentes una reivindicación multitudinaria de todo el sector turístico local), la hostelería de Granada ha previsto para este jueves otra protesta con la que llamar la atención sobre su situación en la que ya no caben nuevos calificativos ante la que se viene encima. Representantes de bares, restaurantes, locales de ocio nocturno, hoteles, distribuidores y todo un compendio de empleos dependientes del impulso hostelero se concentrarán en el centro de la capital.

Según ha indicado la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo la idea no es ya hacer una concentración sino señalar la condición de manifestación, ya que la patronal considera que las nuevas restricciones que han obligado al cierre total en Granada son un todo o nada.

Es por ello, que este jueves a las 10:30 horas de la mañana pretenden que haya un volumen representativo del sector en la provincia clamando por ayudas para paliar la crisis. La manifestación está convocada con salida desde el Triunfo (en la bandera de la Avenida de la Constitución) para recorrer toda la Gran Vía y hacer parada final en el Palacio de Congresos.

A su vez, el objetivo es llamar la atención ante las puertas de la Delegación de la Junta que es el primer edificio en orden durante su manifestación. Posteriormente, a pocos pasos, llegarán al edificio de la Subdelegación del Gobierno en Granada, donde en un principio tenían previsto hacer la concentración para reclamar al Ejecutivo central de Pedro Sánchez un paquete de ayudas que rescaten al sector como consideran los hosteleros que están haciendo en otros países europeos.

Sin ayudas nos arruinan ¡Queremos trabajar! es el lema escogido por Hostelería España para una protestas que no tendrán lugar solamente en Granada sino que abarcarán diferentes ciudades de la geografía nacional con el objetivo común de que el turismo no se pare.

"La disyuntiva salud contra economía no existe. No es posible la una sin la otra. Y no queremos que la falta de alguna de ellas acabe con nosotros. Por eso, necesitamos un plan de rescate si estamos cerrados o confinados", exponía un sus redes sociales un veterano del turismo a nivel provincial como Trinitario Betoret padre.

La disyuntiva Salud vs Economía no existe. No es posible la una sin la otra. Y no queremos que la falta de alguna de ellas acabe con nosotros, por eso....”PLAN DE RESCATE SI ESTAMOS CERRADOS/CONFINADOS”. Seremos responsables, y Ustedes Gobernantes?? — Tayo Betoret Catala (@TayoBetoret) November 11, 2020

Por su parte, la Federación Provincial de Hostelería ha informado de que ha habido que extender la protesta que en un principio era conentración a manifestación.

Por otro lado, el gerente de la Cámara de Comercio de Granada, Joaquín Rubio, ha lanzado un mensaje de apoyo a los hosteleros y ha recordado que catorce países europeos han reducido ya el IVA a la hostelería.