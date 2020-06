El hotel Alhambra Palace de Granada espera al turismo americano y asiático para abrir

Tras el confinamiento sufrido, en la misma medida, la incertidumbre y las ganas de abrir acechan a todos aquellos negocios dedicados al turismo. Entre ellos, el hotel Alhambra Palace que espera el inicio de la circulación aérea para poner en marcha su actividad. Sin fecha prevista de apertura, el emblemático alojamiento de Granada aguarda a este turismo internacional, mientras reprime el deseo de vuelta.

“Nos interesa el turismo internacional de larga distancia y aún no se tienen noticias de cuando Estados Unidos, Asia o Australia abrirán sus fronteras, por lo que, por el momento, no tenemos señalada una fecha. Aunque sí sabemos que no vamos a abrir de forma inmediata”, ha confesado Ignacio Durán, director de Ventas y Marketing del Alhambra Palace.

Y no es el único hotel que espera la llegada de turismo internacional para abrir sus puertas, porque solo 30 hoteles de Granada estarán activos a finales de mes, con apenas ocupación. Según los datos de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, solo una veintena de establecimientos hoteleros están abiertos en la provincia a fecha de hoy.

En esta extraña situación, las perspectivas de verano no son muy positivas para el sector turístico, sin embargo, septiembre parece que va a ser el mes en el que aumente la ocupación hotelera y se recupere en gran medida el turismo de la provincia.

Mientras, el 80% de los bares y restaurantes ya están abiertos con el respeto de las medidas de seguridad y sanidad. La factible adaptación a la nueva normalidad de estos establecimientos no ha supuesto una importante pérdida económica a la restauración, al contrario de la paralización que sufre los hoteles cuyas reservas escasean.

Hotel Alhambra Palace, 'El Hollywood de la Hostelería'

El hotel Alhambra Palace, inaugurado en 1910 por el rey Alfonso XIII, ha hospedado a grandes mitos del cine de cada época, tanto actores como directores. Vivien Leigh fue una de las pioneras en alojarse, seguida de otros famosos nombres como Tyrone Power, Rock Hudson, Henry Fonda, Lauren Bacall, Sofia Loren, Cantinflas, Marcello Mastroianni o James Stewart entre muchos otros.

También disfrutaron de la estancia directores de prestigio como Orson Welles, Steven Spielberg, Timothy Dalton, Viggo Mortensen o el conocido actor Brad Pitt. El hotel granadino con vistas a la ya abierta Alhambra, considerado ‘El Hollywood de la Hostelería’, consiguió la quinta estrella tras su remodelación en 2018.

De la misma manera, este hotel también es reconocido por ser un lugar emblemático para la celebración de todo tipo de eventos, incluso bodas. Posee las mejores vistas de la ciudad y el encanto del lujo inspirado en la Alhambra, lo que lo convierte en el marco idóneo para una festividad o estancia.