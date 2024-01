La segunda intervención del juez Calatayud en el Parlamento andaluz: "Al principio me negaba a admitir la violencia de género en menores"

El juez del Juzgado de Menores de Granada Emilio Calatayud tuvo la oportunidad de dar la réplica en el grupo de trabajo constituido en el Parlamento andaluz con el fin de estudiar la protección de los menores ante contendidos pornográficos en internet. Esta segunda intervención, más corta que la primera y en la que abogó por la responsabilidad de los padres, también lanza sus reflexiones basadas en la experiencia adquirida en los tribunales. "Aquí, por desgracia o por suerte, yo creo que por suerte, estamos en Europa. Hace falta un compromiso europeo", comienza el juez.

"Tuve el caso hace muchos años de la grabación de unas palizas que se retransmitieron por internet y se hicieron virales. Estoy hablando de hace diez años por lo menos. Quise meterle mano a la empresa, pero es que la empresa estaba en las Islas Caimán. ¿Cómo le meten mano a eso?", se pregunta el magistrado ante el grupo de trabajo convocado el pasado martes. Calatayud intervino de forma telemática.

"He tenido de los primeros delitos informáticos cometidos por chorizos míos. Les condene a dar clase en la Facultad de Informática y ahora tienen empresas de seguridad informática", prosiguió el juez, que destacó que "he condenado al mayor hacker de España. Me lo soltó la Audiencia Provincial en Madrid".

Pese a lo sensible de los casos y la importancia que tiene el sistema judicial, Calatayud reflexionó sobre el papel de los jueces de menores: "somos los menores de los jueces. Todos los que nos trabajamos con los menores somos los menores de y es una pena".

"Somos los más importantes, porque esos niños y esos adolescentes van a ser el futuro. Me da incluso miedo que desaparezca la jurisdicción de menor. No se está convocando la especialidad de jueces de menores. ¿Por qué? Porque somos los menores de, pero nosotros hemos hecho la justicia y se han creado los equipos técnicos, los psicólogos, los educadores, los trabajadores sociales", apunta en su intervención, para añadir que en Andalucía "somos la mejor justicia de menores de España".

Además de prestigiar su trabajo, el juez abogó por la sensibilidad. "Al principio me negaba a admitir la violencia de género en menores y sin embargo, se están produciendo que los niños son cada vez más machistas, las niñas más machistas, más posesivas. Y los niños muy posesivos, y eso acaba en unas agresiones tremendas, aparte de agresiones sexuales", alertó

El juez volvió a reiterar que la edad nos da seguridad jurídica. "Mirad el chaval de Francia que se ha pegado años solo, a ver si no es maduro ese chaval, pero tenemos que tener un principio de seguridad jurídica y lo determina la edad. Por suerte o por desgracia. Esa es mi opinión", valoró sobre a qué edad debe facilitarse el acceso a determinados recursos tecnológicos.