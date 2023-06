El juicio al bailaor granadino Rafael Amargo queda suspendido tras renunciar uno de los acusados a su abogado

El bailaor Rafael Amargo ha denunciado este miércoles, tras quedar suspendido el juicio en el que iba a ser juzgado por presunta venta de droga en su piso, que "el proceso está viciado desde el principio" para ocultar "otro tipo de cosas" y ha solicitado "humanidad" para que dejen de hacer "el daño tan grande" que está sufriendo su familia.

Con traje y camisa blanca, el artista llegaba serio y emocionado a las 09:45 horas a la sede de la Audiencia Provincial de Madrid acompañado por su abogado defensor, el letrado Jaime Caballero. Ante los periodistas, manifestaba estar "tranquilo", confiar en la Justicia y estar dispuesto a contar su verdad, lo que le ha llevado a rechazar un acuerdo que le ofreció la Fiscalía de Madrid.

Sin embargo, no ha podido defender su inocencia con motivo de la suspensión del juicio sin fecha después de que el tribunal aceptara la petición de su productor, Eduardo de los Santos, de aplazamiento al haber renunciado días antes a su abogado de oficio.

No es la primera vez que renuncia a su letrado, por lo que el tribunal le ha dejado tomar la palabra al inicio de la vista. Así, ha expuesto un extraño relato en el que ha hablado de una supuesta trama policial y de coacciones que estarían siendo investigadas por un juez de Madrid.

La fiscal del caso no se ha opuesto a tal solicitud y el tribunal ha acordado la suspensión, lo que ha sentado como un jarro de agua fría al artista, que espera que termine el proceso cuanto antes.

Ya a su salida, el bailaor ha mostrado su malestar porque lleva dos años y medio sin tener su pasaporte para poder trabajar. "Qué culpa tengo yo que lo estoy haciendo todo correcto. Hay cizaña sin sentido. Esto le está costando la vida a mi padre, que está agonizando en un hospital. Pido humanidad porque no se puede estirar más y pido por favor a la fiscal que sea profesional", ha recalcado.

Tras ello, ha respaldado la teoría de su productor y ha aseverado que este "proceso está viciado desde el principio" porque "no hay nada" contra él. "Nadie ha dicho la verdad. En mi casa no había nada y se están ocultando otro tipo de cosas. Han puesto todo lo que había no sé dónde con la cara del artista", ha denunciado, lamentando el daño "tan grande" que está sufriendo su familia y sus hijos.

Amargo iba a ser juzgado esta mañana junto a su productor teatral y un socio por la presunta venta de estupefacientes en el barrio de Malasaña, hechos por los que la fiscal solicita una pena de 9 años de cárcel por un presunto delito contra la salud pública.