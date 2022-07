Julio arranca con una explosión de contagios en Granada: más de 1.100 positivos por coronavirus en solo tres días

Se hable o no de la séptima ola de forma oficial, la realidad del coronavirus sigue muy presente en Granada hasta el punto de haber sufrido una explosión en los últimos días que no era tan grande desde hacía meses. Sí, es cierto que la cifra de 1.166 contagios notificada este viernes 1 de julio por la Junta de Andalucía corresponde a un periodo de tres días, pero también hay que tener presente que esa cuantía solo corresponde a casos diagnosticados en centros de salud. Es decir, que a diferencia de lo que ocurría antes, esos positivos confirmados son solo una parte de los que hay realmente en una provincia que, de nuevo, también ha vuelto a ver aumentado de forma exponencial el número de personas que han tenido que ser ingresadas en el hospital por culpa del Covid-19.

Este mismo viernes, la ministra de Sanidad, Carolina Darías, se sumaba a la postura de varias comunidades como Madrid o Cataluña de recomendar el uso de la mascarilla en interiores. ¿Los motivos? Algo que ya había advertido hace días el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre: el exponencial aumento de contagios que se viene registrando en las últimas semanas, ya no solo en Granada o el resto de la comunidad autónoma, sino en todo el país.

En este sentido, la situación de Granada es simplemente un ejemplo más de que bien podría hablarse, aunque los expertos aún no lo confirmen, de que se está sumido en la que sería la séptima ola del coronavirus, una oleada menos agresiva, pero igual o más contagiosa que las anteriores. Tanto en así que mientras que en los últimos balances con el número de casos acumulados se habría quedado la cifra por debajo de los 900 contagios, ahora ya ha superado, y con creces, el millar.

Esos 1.166 casos notificados con los que Granada arranca el mes de julio, dejan una media diaria superior a los 388, cifra que, obviamente, está lejos de ser esa alarmante cuantía que se notificaba diariamente hace unos meses, pero que tiene la particularidad de que no corresponde a la "realidad" de casos totales. Y es que la mayoría de casos que se están sucediendo ahora son asintomáticos o leves, por lo que no requieren de asistencia médica y, por tanto, no entran dentro de ese conteo oficial.

Asimismo, este repunte de positivos también se ha traducido en un incremento de ingresos, el más alto desde hace varios meses. La Junta ha contabilizado un total de 77 nuevos hospitalizados, uno en UCI, en la provincia granadina entre martes y jueves, una cifra que casi cuadruplica la que se notificó tanto este martes como el pasado viernes (hubo 21 y 20, respectivamente). Esto ha propiciado que también aumente la presión hospitalaria, eso sí, no en tanta medida como los contagios o nuevas hospitalizaciones gracias a las altas que se han ido produciendo estos días.

Así, ya son 108 el total de ingresados en Granada, de los que solo uno -el martes se había quedado el contador a cero- lo está en UCI. Esto supone un aumento de doce camas ocupadas respecto a las que había el pasado martes, que ya había sufrido otro incremento en comparación con la semana anterior.

Pese a que han repuntado los ingresos, hospitalizados y los contagios, no lo ha hecho el número de fallecidos: se han notificado cuatro más, cifra que oscila en la media de las últimas jornadas. Eso sí, no se ha registrado un gran aumento del número de curados, que se queda en 417.

El motivo de que, pese a la expansión de contagios, la mayoría de casos sean leves o asintomáticos reside, claramente, en la vacunación. En Granada ya son 2.020.980 las dosis inoculadas, que hacen que 834.497 granadinos tengan al menos una puesta; 815.203 tengan la llamada pauta completa (dos); y 483.556 también cuenten con la dosis de refuerzo.