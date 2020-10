"Las macrogranjas no tienen valor añadido para Granada ni para el medio ambiente"

Sergio García Torres (nacido en Madrid en 1979) es el primer director general de la historia de España de Derechos de los Animales, un organismo creado y gestionado por Podemos dentro del Gobierno en el que actúa como socio del PSOE de Pedro Sánchez.

El líder animalista, vegano indomable, ha pasado unos días en Granada conociendo de primera mano las políticas de la Diputación o interesándose por el trabajo en este sentido de municipios como Vegas del Genil. Al habla telefónica desde la protectora de animales, en Fuente Vaqueros, habla sobre sus tareas, las macrogranjas, las colonias de gatos, la pantera de Ventas de Huelma y la tauromaquia...

–¿A qué se dedica un director general de Derechos Animales?

–Es una gran responsabilidad porque en nuestro país no ha habido nunca un organismo que se dedicara a la protección de los animales. Es una tarea titánica, ingente. Hay muchísimo que hacer. Ahora estamos en esa primera fase que es recopilación de toda la información. Por eso hemos venido a Granada porque queríamos conocer como funciona la gestión y protección animal en una Diputación como la de Granada. La finalidad en los próximos meses establecer y sacar la nueva Ley de Protección Animal.

–¿Qué ha encontrado en su visita?

–Entendemos que todavía quedan muchas necesidades por cubrir en España y que la diferenciación de las tipologías de municipios hace que en algunos sitios sea más complejo la implantación de mecanismos de protección animal. La provincia de Granada tiene más de 100 municipios y muchos de ellos son pequeños, por lo que entendemos que hay que hacer un trabajo muy exhaustivo. No es sólo que los animales estén bien atendidos, sino que los recursos sean bien gestionados y el trabajo sea más eficiente para el bienestar de los animales y de la propia administración local que aporta unos recursos que deben ser bien destinados.

–¿En qué nivel se encuentra España en cuanto a cultura animalista?

–Desde el punto de vista de la sociedad estamos equivalentes a países de nuestro entorno. En cuanto a las administraciones todavía estamos un pasito o dos atrás si nos ponemos en comparación con países que son referente en protección animal como Holanda, Alemania e, incluso, Francia que acaba de sacar una nueva ley que mejora mucho la protección de los animales. Nuestra tarea desde el nivel estatal es dar esos pasos pero asesorando y trabajando conjuntamente con las instituciones locales, provinciales y autonómicas.

–¿Cómo valora la proliferación de macrogranjas como las que denuncian en el Norte de Granada?

–A nivel particular creo que no es positiva desde el punto de vista de la promoción de diferentes ámbitos. En primer lugar, de la ganadería y el desarrollo rural y local. Y después, desde el punto de vista del medio ambiente. Y, por supuesto, de la protección animal pese a que tienen que cumplir una serie de estándares. Creo que medioambientalmente las macrogranjas revierten negativamente en el entorno y entendemos que la mejor manera de avanzar en los objetivos de la ODS, de la Agenda 2030 es intentar que la ganadería en nuestro país tenga ese valor añadido de la ganadería extensiva, local con la proliferación y de la mejora de las razas locales porque además es una seña de identidad de nuestro país. Al final las macrogranjas son una producción industrial que no genera valor añadido local ni para el medio ambiente.

–¿Qué opina de la historia de la pantera de Ventas de Huelma?

–Tiene el análisis en dos fases. Una de ellas es que tienen que existir procedimientos de emergencia con animales, ya sean animales de este tipo salvajes que pueden generar problemas o un animal de compañía. No existen protocolos para trabajar con animales y es necesario. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la zona han trabajado muy bien y han hecho un trabajo importante para buscar el animal. Y luego las preguntas que me hago son: ¿de dónde sale este animal? ¿Es una pantera? ¿Quién la tenía? Y ¿dónde han fallado los mecanismos para que una persona particular pueda tener una pantera en su casa con los problemas de seguridad que esto puedo generar? Pero ya Sea una pantera, una serpiente o una tarántula. Hay que trabajar en todo lo que tiene que ver con animales exóticos y que pueden generar un ataque como también podríamos hablar de animales exóticos como las cotorras que generan problemas en nuestras ciudades porque colonizan un espacio que pertenecía a animales autóctonos. Hay que trabajar mucho en controlar este tipo de especies y hacer que se priorice el cuidado de animales autóctonos y a las especies invasoras establecer mecanismos de mayor control que no tenemos los suficientes.

-Hablando de felinos, ¿cómo puede abordar un municipio la cuestión de las colonias de gatos?

-Es complicado para un ayuntamiento, pero tenemos ejemplos en ciudades grandes y municipios pequeños que han sabido resolver muy bien estas cuestiones y se centra en un mecanismo que se llama el método CER (captura, esterilización y retorno). Nosotros estamos trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias en función de las características del municipio. No es lo mismo una ciudad grande que en municipios pequeños donde el ámbito es más rural. Sí que existen mecanismo para el control de estas colonias felinas para que su número se estabilice y poco a poco se vayan reduciendo. A lo largo de las últimas décadas los mecanismos de eliminación de estas colonias de gatos que son animales domésticos, que están contemplados en el código penal, entendemos que no ha sido eficaz. Vamos a acompañar a los ayuntamientos y diputaciones a trabajar para mejorar esos procedimientos y que las comunidades de vecinos entiendan los beneficios de esas colonias y la necesidad de su control.

–¿Qué papel tiene su Dirección General en el debate sobre los toros?

–No tenemos competencias asignadas pero mi opinión particular es el rechazo de los espectáculos taurinos porque entiendo que son anacrónicos y suponen el maltrato de una serie de animales. Lo que sí planteamos como Gobierno es que al igual que tauromaquia está protegida como Bien de Interés Cultural, y se hizo a través de una iniciativa legislativa popular con 500.000 firmas de personas que entendían que había que protegerla, quizás es el momento si la ciudadanía entiende que tiene que haber un cambio de plantear otra iniciativa legislativa popular para revertir esa protección cultural en el ámbito de que a lo mejor la sociedad entiende que ha evolucionado lo suficiente para dejar atrás este tipo de espectáculos. El paso lo tiene que dar la ciudadanía y las administraciones lo que tenemos que hacer es establecer esos marcos de debate para que la sociedad los aborde. Pero no escondo mi opinión particular que es libre.