Las mociones de censura, los pactos y la política se cuelan en el primer pleno ordinario del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Granada celebra hoy el primer pleno ordinario del mandato. Y de forma paralela a la tramitación y debate de expedientes, el protagonismo ha sido para cuestiones políticas como la moción de censura, el pacto de Alcaldía o las relaciones del bipartito, que han sido incluidas en el debate por los concejales en sus turnos de palabra.

Las primeras alusiones tardaron poco en incluirse por parte de Podemos-IU, recordando el gobierno local con los votos de PP y la "extrema derecha" de Vox, a lo que su concejal, Beatriz Sánchez ha respondido que son de "extrema necesidad" y que no los meta en el "tinglado del gobierno".

El pacto de gobierno ha salido a relucir también en el Pleno, al pedir el portavoz de Vox, Onofre Miralles, al alcalde, Luis Salvador, que bajara a atender la manifestación de los conserjes en la Plaza del Carmen, lo que hizo diciendo: "Si consiguió que Pérez le invistiera alcalde en una noche, por favor baje y los convence", en referencia al ruido que se estaba percibiendo en el Salón de Plenos. A esto Podemos-IU matizó: "Y a ustedes los convenció 5 minutos antes del pleno", en alusión a los votos de investidura que recibió Cs el 15 de junio para la Alcaldía. Al final el alcalde bajó y tras el agradecimiento de Miralles, Salvador le dijo un "siempre le hago caso" que levantó las sonrisas del pleno.

Pero lo que más espacio ocupó en el pleno fue la moción de censura de la que se habla en los últimos tres meses tras las declaraciones fuera de micrófono del portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, esta semana advirtiendo que Vox le dijo que la pondría en agosto, de lo que después dudó Cambril asegurando que nunca lo hará y si lo hacen, será con "trampas". Y el mismo discurso se ha repetido en el salón de Plenos durante varias ocasiones, insistiendo Podemos-IU en que "Vox no va a poner la moción" porque "no le van a dejar" en Madrid y suscribiendo lo que ya advirtió de que si fuera "sin condiciones", hablarían para que haya un gobierno de izquierdas, por lo que Cambril matizó que no tenía nada de lo que avergonzarse.

"Sólo faltaría que si no pone condiciones asumiéramos que siga con la Alcaldía con 4 concejales y la inutilidad manifiesta estos 4 meses, y con un partido que dejó arruinada a la ciudad. Si el diablo con cuernos viene a resolver el problema, al diablo con cuernos le hacemos caso", ha dicho. Con todo, asegura que "no hay pacto con Vox ni lo habrá".

El PSOE ha matizado que las "mociones son sólo para quitar alcaldes, no poner nuevos", pidiendo que el debate en el Pleno sea sobre la ciudad y no sobre las cuestiones internas de los partidos. "Lo demás son pamplinas", ha dicho el socialista Miguel Ángel Fernández Madrid.