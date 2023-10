Una movilidad "anticipada" por las cumbres europeas reduce un 12% el tráfico habitual en Granada

El tráfico, contra todo pronóstico, no ha sido un gran problema en Granada en la primera mañana de celebración de la cumbre europea y las restricciones que conlleva.

Si en la autovía ha habido circulación densa y colas pero con tráfico en movimiento, y las calles de la ciudad han estado más libres que otras ocasiones, el transporte público tampoco se ha visto afectado en demasía por el evento.

Según han informado desde el Consorcio Metropolitano, en las primeras horas de este jueves la movilidad en el ámbito metropolitano y en general con la capital "se ha anticipado a lo habitual". Eso ha sido por la previsión de los conductores conocedores estos días de las restricciones que iba a haber y en prevención de colapsos.

Así, el tráfico en el ámbito metropolitano y en relación con la ciudad en las primeras horas de la jornada ha disminuido entre un 10% y un 12% respecto de lo habitual.

En cuanto al Metro, que junto a los autobuses era el recurso alternativo que se pedía utilizar para no coger el vehículo particular, sí se han registrado usuarios entre la hípica y la caleta que no han podido acceder por el lleno de los vagones. Aunque las cifras definitivas de usuarios del Metro de este jueves se conocerán mañana, sí que ayer ya había un 10% más de usuarios respecto a un día normal, coincidiendo con el inicio de las restricciones, según han informado desde Fomento a este periódico. Así, este miércoles se registraron 55.997 usuarios, unos 5.000 viajeros más que un día laborable normal, algo que lunes y martes no había pasado, por lo que se achaca este incremento al cambio de movilidad por la cumbre.

Desde el Consorcio explican también que "salvo alguna excepción puntual", el transporte de autobús metropolitano no está dejando usuarios en paradas. Además, para mayor agilidad en el servicio en las líneas afectadas metropolitanas la parada en cabecera de regulación se ha omitido.