Las mujeres empresarias de Granada visitan la Alpujarra

Mujeres con Iniciativa sigue en su lucha por brindar un espacio para todas las mujeres en Andalucía. La misión de la asociación liderada por su presidenta Elisa Campoy, ha tenido un año complicado derivado de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, las actividades no han parado, y en estos últimos meses se han dedicado a forzar la marcha para cubrir todas las necesidades empresariales de las mujeres que empiezan a emprender en el mundo de los negocios.

Una de las actividades pendientes e importantes que la asociación tenía en agenda, es la de una visita a los pueblos alpujarreños, concretamente a Capileira, en donde Susana López y Susana Martínez luchan día con día para sacar adelante a sus familias a través de sus negocios. Ambas mujeres fueron las encargadas de ser las anfitrionas de la comitiva que se desplazó a la Alpujarra con el fin de conocer de primera mano la actividad que desempeñan tanto López como Martínez en su día a día.

Susana López, propietaria de la Panadería Capileira desde hace 25 años, nos brindó una entrevista junto a su compañera Susana Martínez, quien regenta una tienda textil en el pueblo de la Alpujarra. López lleva tres años perteneciendo a Mujeres con Iniciativa. “Elisa me comentó de la asociación, lo vi adecuado y me asocié, entonces quise compartir y dar conocer mi pueblo al grupo. Hice un pequeño proyecto y organicé una visita a Capileira, ellas se han buscado su tiempo y no me queda más que agradecerles que hayan venido hasta aquí”.

Las autónomas de la Alpujarra y sus necesidades

Una visita que empezó con un recibimiento a la asociación de parte de la teniente alcaldesa, Lucía Salas, quien acogió al grupo y le dio la bienvenida a Elisa Campoy. La visita siguió con un recorrido por todo el pueblo de Capileira en donde las integrantes de la asociación pudieron ver paisajes y casas tradicionales del lugar.

Susana López enseñó cómo desempeña su actividad diaria con un pequeño tour por su negocio. “Cuando terminamos esa visita, nos fuimos a la panadería y lo que hice fue hacerles una demostración de lo que es mi trabajo diario. Estuvimos dentro guardando siempre las medidas de seguridad y después de terminar con la exposición que yo les hice de mi trabajo, les invité a un desayuno de dulces artesanos típicos de la zona”.

López y Martínez expresan lo complicado que es para un autónomo vivir ahí arriba, sobre todo, ante la falta de comodidades y necesidades básicas. “Aquí se vive bien, pero es verdad que hay menos opciones de salir adelante, si fallas tienes menos margen de error aquí arriba”, comenta Susana López, que también afirma que “tenemos muchísimas carencias, una de las primordiales es la del transporte público, sin carnet o coche no puedes moverte a ningún lado”.

Otro de los graves problemas que ha tenido López, es la subida del monto de la luz, situación que ha provocado que el pan suba de precio, algo que se ha convertido en un contratiempo para el sector de la panadería. “Es el único alimento que se puede repetir hasta cuatro veces por día, una subida en el precio del pan es algo que nos afecta bastante, no es lo mismo vender la barra a 70 céntimos, que a 95”, afirma López.

Por su parte, Susana Martínez lleva una tienda de textil desde hace 5 años y también es consciente de la precariedad que existe en la Alpujarra. “Vivir aquí en Capileira es muy bonito, pero necesitamos también unas comodidades básicas, como por ejemplo, el servicio sanitario, aquí el médico tiene su plaza fija y cuando está, todo muy bien, pero cuando se va de vacaciones nos quedamos sin nadie. Hay cosas que son primordiales aparte del sector turístico, pero vivir así, en ese tipo de condiciones, es duro”.

La visita de Elisa Campoy y de Mujeres con Iniciativa es una esperanza para las empresarias que viven en la zona de la Alpujarra, saben que es una gran oportunidad para darle visibilidad a los problemas que deben enfrentar a diario, y están convencidas de que la presidenta y su grupo harán lo posible por apoyar al sector rural. “Además de tener una ilusión increíble, todas las integrantes de la asociación son muy generosas, están dispuestas a ayudarte o a aportar con su experiencia cualquier cosa que necesites, se prestan, y tienen un interés especial por el entorno rural”.

Por último, las dos anfitrionas hablaron de lo que representa la presidenta Elisa Campoy y el apoyo que ofrece desde el primer momento. “Elisa va a luchar por conseguir todo lo posible y echarnos un cable en la medida de sus posibilidades. Ella conocerá los canales adecuados para llevar este problema de un pueblo pequeño, pero con gran actividad a la ventanilla y puerta en donde haga falta. Si estos servicios tan básicos fallan, pues el día a día de las empresas se hace duro, te limitan y hace que tu crecimiento sea más lento que en otros sitio”, finaliza Martínez.