La noche de Granada vuelve a alargarse hasta el amanecer

No se hizo esperar y esta misma madrugada el ocio nocturno de Granada abrió en su horario habitual, más allá de 3:30 de la mañana como hasta ahora estaba estipulado. La recuperación de los horarios hicieron que desde anoche las discotecas pudieran abrir hasta las 6:00 entre semana y hasta las 7:00 en los 'findes' y vísperas de festivos, que en zonas en nivel 1 se amplía hasta las 5:00. Ya anoche lo hicieron locales míticos de la capital como Mae West, Granada 10 o Backstage.

Por otro lado, los bares estrenaron horario hasta las 2:00 (las 3:00 los fines de semana), y los pubs hasta las 3:00 (las 4:00 de viernes a domingo). Y ya esta mañana, comercios, locales y establecimientos de hostelería y restauración dirán adiós a los aforos limitados. Esto podrá hacerse en Granada capital, Cinturón, Poniente, Montes Orientales, Valle de Lecrín, y las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar.

El sector del ocio nocturno de la capital es uno de los más contentos por la llegada de la nueva normalidad. El presidente de la asociación Granada de Noche, Félix Cobos no pudo hacer una valoración más que positiva de la llegada de la normalidad.

"Los contagios están en unos números bajos y un porcentaje alto de ellos está en menores de 12 años, que no son consumidores habituales de nuestros negocios. Estamos contentos porque entendemos que no debe haber vuelta atrás y nos permite después de 18 meses recuperar nuestras licencias y nuestros horarios, en los que mucha gente no ha podido llevar un suelo a su casa", dijo.

"Nosotros llevamos preparados para abrir 18 meses. Hemos sufrido más de 16 cambios de horario y estamos acostumbrados a reaccionar sobre la marcha", añadió Cobos, que se mostró también contento por poder recuperar la facturación y trabajar en su horarios.