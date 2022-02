Las noticias destacadas de Granada Hoy: la actualidad de este 2 de febrero en menos de un minuto

La Universidad de Granada ya ha recibido su nuevo supercomputador. Ahora tendrán mayor capacidad para calcular los distintos procesos de investigación. Esta nueva máquina es capaz de procesar datos a gran velocidad, reduciendo drásticamente el tiempo que se tarda en resolver un problema.

Aumenta en Granada el paro en 2.711 trabajadores. Esto supone un 3,35% más respecto al mes de diciembre, aunque hay una bajada significativa respecto a enero del pasado año, llegando a bajar un 20%. Esta subida de parados es debido a la destrucción de puestos pertenecientes al sector servicios, siendo en su mayoría contratos creados para la campaña de navidad.

Granada celebrará San Cecilio este domingo. Aunque la sexta ola permite asistentes, no se ofrecerá las típicas salaíillas. Lo que sí habrá serán los tradicionales bailes regionales. El ayuntamiento aconseja que cada uno lleve su propia comid. La concejal Ana Muñoz comenta que "se mantiene la romería y sólo se suspenderá la entrega de habas y salaíllas para no provocar colas, no manipular alimentos y evitar aglomeraciones"

En deportes, el Granada CF ha presentado en el estadio a su nuevo fichaje, Uzuni. este, junto a la también nueva incorporación de Matías Brezo, han completado su primer entrenamiento con el equipo. Igualmente ya están inscritos en LaLiga, con lo que ya se puede contar con ellos de cara al siguiente partido, dando así un respiro a Robert Moreno, pues cuenta con varias ausencias importantes debido a lesiones y concentraciones con sus respectivas selecciones nacionales.

El Covirán Granada comienza el mes de febrero jugando fuera de casa. En esta nueva jornada se medirá contra el Palmer Alma Mediterránea Palma. Al equipo le espera por delante cuatro partidos seguidos sin pisar el Palacio de Deportes de Granada. El Covirán Granada intentará continuar con una victoria tras derrotar en la pasada jornada a UEMC Real Valladolid Baloncesto.