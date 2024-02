Las obras de "urgencia" de la estación de Granada empezarán casi dos años después y se solaparán con el debate del soterramiento

Más de cinco millones de euros de gasto para ampliar la capacidad de la estación de trenes de Granada y acondicionar el edificio de la vieja estación que mientras se ejecutan, Gobierno, Junta y Ayuntamiento estarán decidiendo si se tiran a la basura o no. Las que iban a ser una obras de "urgencia" para Adif en verano de 2022 ante la previsión de aumento del número de usuarios de la terminal de la avenida de Andaluces, y que se iban a extender por dos años, se prolongarán ya al menos hasta 2026 si los cauces administrativos no se aceleran. Adif licitó el lunes las primeras actuaciones para mejorar los servicios de la actual estación año y medio después de licitarse el proyecto, que además se ha dividido en dos fases, aumentando así el periodo de ejecución de las obras. Todo ello coincidirá con el debate sobre la integración del ferrocarril en la ciudad y el consecuente soterramiento o no de las vías a la entrada a la ciudad que supondrá construir una nueva terminal ferroviaria.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha sacado a licitación el proyecto de obras complementarias en la estación de trenes de Granada, que se refiere en este caso a la reforma del antiguo edificio de viajeros, la adecuación de varios andenes y sobre todo la limpieza y acondicionamiento de la actual playa de vías con el derribo de antiguos edificios y naves que están en desuso. Aun así, el objeto principal de esta licitación será la independización de tres locales del antiguo edificio para darle uso comercial diferenciado. Este contrato incluía cuando se elaboró el proyecto de redacción la ampliación del nuevo terminal de pasajeros y aumentar la capacidad de la estación, que sin embargo, a pesar de su carácter de "urgencia", será objeto de otra licitación, aunque ambas actuaciones estén ligadas. El presupuesto total con IVA asciende a 4,46 millones de euros.

El proyecto de obras se pone así en marcha de forma administrativa después de un proceso de cerca de año y medio, y que en su momento el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias calificó como "urgencia" ante el aumento de la demanda de la estación. Las obras se extenderían por un periodo de dos años que en una primera fase, la correspondiente al actual contrato recién licitado, durarán ocho meses. Una vez terminadas las actuaciones en la parte antigua, empezarán las de la ampliación del espacio para viajeros de la parte nueva construida para la llegada del AVE en 2019. Este cronograma se realiza así para facilitar el traslado de las empresas que trabajan en el edificio del antiguo al nuevo, y no interrumpir su actividad. La mayoría son compañías de alquiler de vehículos para turistas. Tan solo se mantendrá en su misma ubicación la cafetería, apostada al final del pasillo y vestíbulo de entrada de pasajeros desde la plaza.

La clave es que entre que se licita el contrato de estas obras y se formaliza el contrato, el procedimiento habitual se extiende durante varios meses, seis es la media habitual. Si comenzaran además las obras de adecuación inmediatamente después, el plazo de ejecución de ocho meses, estas finalizarían ya entrado 2025. La administración ferroviaria debería en ese tiempo haber también licitado e incluso adjudicado el proyecto de ampliación del nuevo edificio del AVE para empezar las obras en cuanto acaben las de la parte antigua y así interferir lo mínimo tanto en el trabajo de las empresas afectadas, así como en la operativa habitual de la estación con la salida y llegada de viajeros a los andenes, que se verá muy afectada por la obra prevista.

De hecho, una de las actuaciones principales de este contrato es dar uso a los espacios ahora vacíos de la parte vieja de la estación que se corresponden con la antigua cafetería, el vestíbulo de viajeros y las taquillas, además de un inmueble independiente del edificio que se correspondía con el antiguo gabinete sanitario. Estas zonas será independientes y servirán de locales comerciales una vez termina la actuación y las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

La nuevas actuaciones serán muy visibles para el ciudadano. El antiguo edificio será pintado, limpiado y se ejecutarán obras de retranqueo de puertas para unificarlo al ya existente, además de que se le otorgará una nueva iluminación ornamental. Además, se repararán y asegurarán zonas afectadas por el enjambre sísmico del invierno de 2021. Además, se arreglarán los tejados. La planta superior será para personal de Renfe.

En la plaza exterior también habrá obras significativas. Para evitar inundaciones de agua por las lluvias se levantará la plaza para cambiar la tubería de desagüe por una de más tamaño y se cambiarán los imbornales actuales por la rejilla continua. Además, se colocarán bolardos para evitar el paso de vehículos sobre la acera exterior y también de bicicletas a alta velocidad.

Otra actuación que se llevará a cabo será el recrecido del andén entre las vías 1 y 2, que es al que se salía desde el vestíbulo de viajeros de la vieja estación. Esta actuación hará crecer 0,68 centímetros la altura de este para adaptarse a la llegada de los nuevos trenes Alvia. La obra implicará la limitación del tráfico en ambas vías. Primero se cortará la 1 para acometer el recrecido, y cuando acabe esta obra, se cortará la vía 2 para recrecer la parte correspondiente a esta.

También se procederá a realizar varias demoliciones. La antigua nave Asland, que es una especie de almacén en la parte posterior de la antigua playa de vías junto a las vías del Metro, además de la estructura de metal del actual punto limpio, que será repuesto, una pequeña nave de la zona central y dos pequeñas edificaciones en la zona cercana a Camino de Ronda También se acabará con las cinco torretas de iluminación ya en desuso que formaban parte del paisaje urbano del lugar. Además, se reforzarán muros, se limpiará parte de la playa de vías, y se levantarán algunas todavía presentes ya sin conexión con la red ferroviaria.

Sin embargo, el desembolso para esta actuación de 'parcheo', ya que está concebida según el propio proyecto como "actuaciones complementarias en la Estación de Granada", y que se sabían que tendrían que realizarse en 2019 cuando llegó el AVE, se quedarán en dinero tirado cuando se sepan los términos de la integración ferroviaria en la ciudad. En una de las opciones que han ido saliendo en los últimos meses, la actuación que se llevará a cabo en los últimos meses tendría sentido. Es la de las famosas diapositivas de Adif que solo entierran las vías a la altura de La Rosaleda. En esa idea del Gobierno, el actual edificio de 2019 conserva su estructura y se actualizaría, según se ve en las diapostivas, cambiando, eso sí, toda la urbanización exterior abrazando la estación un parque. Por otro lado, el PGOM, en su segunda avance, echaría por tierra la actual estación, y por ende las obras ahora previstas, si la ciudad optar