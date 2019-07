La oposición cierra filas contra la vicealcaldía de Granada

El pleno de organización del Ayuntamiento de Granada ha empezado con un rechazo al punto incluido, "a última hora", en el que el alcalde informaba sobre la futura creación de una vicealcaldía. Pese a que este punto tan sólo era informativo y no estaba sometido a votación -antes ha de modificarse el Reglamento de Organización Municipal (ROM) y luego se llevará a pleno donde deberá ser ratificada- el portavoz del PSOE Paco Cuenca ha abordado la inclusión de un punto que, según han afirmado, no fue incluido hasta ayer.

Ante ello, el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha explicado que este punto informativo responde a la "transparencia. Es una propuesta de este equipo de gobierno que tiene que ver con dotar a la institución de una figura ya creada en muchos ayuntamientos en tiempos de coalición. Aunque ahora conteste el secretario, no asume más ninguna decisión hasta que se modifique el ROM porque se trata de una figura que hoy puede hacer falta a este equipo de gobierno y mañana a otro".

Cuenca ha mantenido que debía haber una resolución y no un informe: "Es la primera vez que lo veo", ha manifestado el portavoz socialista, que ha insistido en que "entiendo que no tiene validez ninguna, simplemente el gasto que pueda tener".

Pese a que el alcalde ha mantenido que "pese a ser un punto que no estaba a debate, el portavoz socialista ha podido dar su opinión", Cuenca ha pedido la retirada del punto por "meter con calzador un acuerdo entre PP y Cs". Ante ello, el secretario del pleno de organización ha matizado que "en los puntos del orden del día se puede incluir el dar cuentas de asuntos. El alcalde puede dar su opinión y por tanto, el punto es que se de cuenta y que el pleno sepa sobre el informe del alcalde".

Así, el regidor ha especificado que "el secretario ha venido a decir que es potestad del alcalde la inclusión de lo que está ahí introducido; que no contraviene ninguna norma; que es solo información; usted ha preguntado si tenía repercusión para el futuro y se le ha dicho que no; al ver que ese camino no era el correcto, ha pedido que se retire y eso no puede hacerlo. Ha tenido intención de que eso pareciera que no sirve para nada. Eso es un debate que se hará en otro momento".

Ante ello, el portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, también se ha "unido a la propuesta socialista. Esto no entró en ningún momento en la negociación entre los partidos políticos. Lo leí anoche y pensé que esto era un papel que se había traspapelado", una postura a la que también se ha acogido Vox. "Nuestro grupo municipal se une a la postura del PSOE", manifestó el portavoz de Vox, Onofre Miralles.

De este modo, se ha vislumbrado el rechazo de la oposición a la creación de la figura de la vicealcaldía, ya agenciada al popular Sebastián Pérez, cuya votación se pospone, como ya anunció ayer el portavoz del PP, César Díaz, a "una vez pase el pleno de organización" y se realice la modificación del ROM. Habrá que esperar a que esto ocurra para comprobar si, finalmente, tanto PSOE, como Podemos-IU, como Vox, mantienen esta postura y no ratifican en pleno la creación de esta figura.