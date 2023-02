El Pacto por Granada reclamará a la Junta que la provincia entre en la A-92 ferroviaria

El Pacto por Granada ha celebrado este lunes una nueva reunión con tres puntos en el orden del día: la AESIA, las conexiones ferroviarias y el empleo. Y la principal conclusión es que elevarán a Junta y Gobierno las peticiones de la provincia en materia ferroviaria: la más nueva, la inclusión de Granada en la A-92 ferroviaria que va a rescatar la Junta de Andalucía y que no quieren que deje fuera a la provincia y suponga un nuevo agravio. Un proyecto resucitado por Juanma Moreno la semana pasada para unir en menos de una hora Sevilla y Málaga a través del llamado Eje Ferroviario Transversal de Andalucía (EFTA).

Tras una reunión de más de dos horas (tiempo al que se refirieron todos los asistentes), los representantes de Ayuntamiento, Junta, Diputación, UGR, Subdelegación del Gobierno, empresarios y sindicatos, comparecieron para dar cuenta, en una nueva imagen de unidad, de las conclusiones y los nuevos 'deberes' que se pone el pacto según los acuerdos firmados en el primer documento conjunto que fija el futuro de Granada. "Si hay algo que está claro es seguir avanzando por Granada, reconociendo la complejidad del momento pero con la férrea voluntad de seguir de la mano en lo que nos une", ha dicho el alcalde.

Conexiones ferroviarias

En el punto sobre comunicaciones y conexiones, se han tratado especialmente las ferroviarias. Se ha evaluado la situación actual y "desde la unidad de todas las instituciones" se ha acordado "elevar la voz y exigir respuestas claras". "Estamos conociendo en las últimas semanas la entrada en funcionamiento de la estación de Antequera o cuestiones operativas de Renfe que causaban retrasos y ante eso exigimos y reclamamos una clara planificación del desarrollo de las infraestructuras de la provincia y la ciudad", ha dicho el alcalde de Granada, Paco Cuenca. Entre ellas conocer "los plazos para las actuaciones y el desarrollo del Corredor Mediterráneo, que ya está claro". Además, "exigimos mejora de las frecuencias y los tiempos de conexión con la ciudad y la provincia. Vamos mejorando pero queremos ser competitivos con el resto de ciudades, por lo que tenemos que tener "más trenes y mejor conectados", algo en lo que han coincidido todas las instituciones.

Además, el alcalde ha mencionado el Eje Ferroviario Transversal de Andalucía, la A-92 ferroviaria que la Junta ha anunciado que rescatará para poner en marcha la conexión directa entre Sevilla y Málaga. Y Granada quiere estar ahí, lo que también se ha planteado en la reunión. "Exigimos a la Junta con contundencia que Granada esté en ese eje transversal andaluz. No vamos a permitir nuevos agravios dejando fuera a Granada y que solos sea, otra vez, Sevilla y Málaga. Nos parece bien que exista pero Granada tiene que estar dentro", ha dicho Cuenca.

En realidad, de ejecutarse tal cual ya podría acortar a 75 minutos el tiempo de viaje del AVE desde Granada a Sevilla ya que mejorando el trayecto entre la capital y Málaga se beneficia también a Granada de forma secundaria. Pero Granada quiere estar dentro de ese eje de forma oficial y con destino y origen para no sentirse agraviada nuevamente. El asunto está en que la Junta encargará un estudio de demanda que actualice los datos reales para un servicio de altas prestaciones entre las dos principales ciudades andaluzas pero no incluye también a Granada, a pesar de que el desarrollo de esta infraestructura también la beneficia en tiempos, dejando la duración del trayecto en una hora y quince minutos frente a las dos horas y media del mejor horario actual. De hecho, en su intervención Moreno no mencionó a Granada pero sí a Almería pese a que serían las otras dos capitales andaluza favorecidas por este AVE directo andaluz.

Sobre esta línea, el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, ha recordado que este servicio de altas prestaciones, del que la Junta encargará un estudio de demanda, "fue un acuerdo de la Junta en exclusiva y se ha planteado en el Pacto que se valore la conexión con Granada", insistiendo en que hasta 2014 se realizó una inversión millonaria para ejecutar una plataforma de 77 kilómetros que fue abandonada y que ahora se quiere retomar.

El alcalde ha trasladado también a la mesa del Pacto las decisiones que se tomaron en el Pleno municipal de demandar una respuesta "rápida" de Fomento para la integración del AVE en la ciudad, que ya está claro que "debe de entrar a la Avenida de Andaluces y soterrado según se había establecido".

Respecto a las conexiones ferroviarias, el delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados, ha incidido en la importancia de incrementar la "frecuencia de trenes directos a través de Renfe. No hablamos de que pare o no en Antequera sino que haya trenes directos y se acorte el espacio". Además, ha dicho que ha vuelto a insistir en pedir el apoyo del Gobierno a que el Puerto de Motril, el único con interés del Estado sin conexión, se incluya en la Red Transeuropea "porque si no nos iremos a 2040 o 2050".

El presidente de la Diputación, José Entrena, ha pedido sobre las frecuencias ferroviarias que exista un "equilibrio" con el que en todos los sitios de origen haya trenes directos a Madrid y que vayan haciendo paradas también en los territorios. Fuera del orden del día ha pedido a la mesa el apoyo a la propuesta de frecuencia de vuelos en el aeropuerto para el que ha pedido una reunión al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para "que haya licitación pública por la Junta de destinos que son muy interesantes para el desarrollo de la provincia, similar a la que el Principado de Asturias ha hecho y que tanto éxito ha tenido y han dado un revulsivo al aeropuerto".

La subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, recordado la apuesta del Gobierno por las conexiones ferroviarias de Granada hacia Almería con "conexiones sin cortes" además de los tres tramos de la variante de Loja, con un presupuesto de 117 millones de euros.

El presidente de la Cámara de Comercio y de la CGE, Gerardo Cuerva, ha dicho sobre las conexiones ferroviarias que hacen falta "más frecuencias y más velocidad porque Granada ha de ser competitiva". "Coincidimos en pedir plazos, tiempos creíbles, y mejorarlos por el bien de la provincia.

Agencia para el desarrollo de la economía y del empleo

Otro punto importante en la reunión ha sido el empleo. El Pacto ha entrado en esta materia y se ha reconocido que Granada es potencia en servicios pero tiene un claro déficit industrial, por lo que es necesario un impulso para mejorar el empleo en la ciudad y la provincia. Y eso se quiere hacer poniendo en marcha, en las próximas semanas, la Agencia global para el desarrollo de la economía y el empleo de la ciudad. Un agencia global que propuso hace tiempo la Cámara de Comercio de Granada enfocada a la internacionalización de empresas y que ahora se pondrá en marcha para coordinar estrategias para atraer empresas, trabajar por la calidad del empleo y aportar medidas para el desarrollo del mismo con el reto principal de ayudar a las empresas. Se trata de ponérselo fácil para que vengan a Granada y generen así empleo coordinando las medidas que ya ponen en marcha las distintas administraciones. Porque no es una oficina de empleo como tal para crear u ofrecer trabajo sino para coordinar estrategias y favorecer a las empresas.

Sobre el empleo, Entrena ha dicho que Granada no puede conformarse con lo que hace y que aunque se ha avanzado algo en el empleo (la tasa de paro ha bajado al 19%), hay que plantear nuevos retos, como esta oficina, a la que dan su apoyo desde Diputación para probar este "nuevo instrumento" y confiar en que dé resultado. En unos días se convocará a un representante de cada entidad para empezar a coordinar las estrategias para "captar más empresas, ponérselo fácil y que generen puestos de trabajo", ha añadido el alcalde, insistiendo en la coordinación para ser más operativos.

El presidente de los empresarios, Gerardo Cuerva, ha dicho que "el mundo empresarial quiere generar empleo y bueno en la provincia, siempre en el furgón de cola", por lo que ha ofrecido el "compromiso unívoco del mundo empresarial para que se mejore". Según Cuerva, es consciente de que en la mesa se piden también medidas a las instituciones que no tienen competencias, pero explica que "las medidas tienen que ser más potentes porque la base del empleo es la empresa y todas las medidas que podamos encaminar a nivel local y nacional serán en beneficio de esa mejora del empleo". De ahí la activación de esa Agencia Global, que es un "compromiso de la mesa para trabajar de forma coordinada". "Se hacen muchos esfuerzos por cada institución y nosotros podemos dar esa visión de coordinación, de mejora, de sumar los esfuerzos, en la atracción de inversión y en sacar al mercado internacional las empresas granadinas. Que sirva como elemento novedoso para coordinar y potenciar las actuaciones", ha matizado.

Desde las organizaciones sindicales UGT y CCOO se han mostrado convencidas de que se va a conseguir reducir el paro y que Granada vuelva a ser una ciudad y una provincia potente a nivel de empleo tomando también medidas para colectivos vulnerables.

AESIA y los recursos

En la reunión se ha dado cuenta también de las gestiones respecto a la reclamación interpuesta ante el TS contra la decisión del Gobierno sobre la AESIA. Según el alcalde, se ha subrayado nuevamente la unanimidad y fortaleza del pacto para trasladar "con rotundidad y contundencia que queremos transparencia" y acceder al expediente para saber la valoración.

Sobre este aspecto, la rectora de la Universidad de Granada (UGR), Pilar Aranda, ha matizado que el recurso que también ha interpuesto la Universidad sobre el mismo asunto no significa división o ruptura del pacto sino que es una estrategia jurídica "acordada por los gabinetes de ambas instituciones". Sobre el resto de temas, ha aportado la colaboración de la UGR y su conocimiento para poder mejorar.

El presidente de los empresarios ha recordado que "esto no se acaba con el recurso" y que "Granada no puede renunciar a lo que ya es, que es centro de la Inteligencia Artificial y hay que potenciarlo con más actividades".